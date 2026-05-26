VALORANT Challengers Japan 2026 実行委員会は、タクティカルFPS『VALORANT』の国内最高峰eスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals」を、7月25日、26日にアリーナ立川立飛で開催すると発表した。あわせて、チケット販売情報、イベントコンテンツ、地上波番組、「Split 2」出場チーム情報が公開された。

【画像あり】対戦表・チケット販売情報

本大会は、国内最高峰のチームが日本王者の座と世界大会への挑戦権を懸けて競う、今シーズンを締めくくる公式大会。会場のアリーナ立川立飛では、一般開場時間が10時45分、開演は12時00分を予定している。プレミアム席および応援席の購入者は、45分前の10時00分より入場可能となる。

チケットは5月23日より「指定席」の抽選受付を開始しており、指定席は9,900円（税込）、車椅子席は7,700円（税込）。指定席購入者を対象とした「優良席」「プレミアム席」「応援席」へのアップグレード抽選も順次実施される。優良席は＋3,300円、プレミアム席は＋5,500円、応援席は＋1,100円で、それぞれ非売品のスペシャルチームカードや前方5列以内確約、優勝チームとの記念撮影などの特典が用意される。また、本イベントの収益の一部は「Split 2 Main Stage」出場チームへ還元される。

大会を彩るイベントコンテンツとして、7月25日には今大会の応援サポーターを務める「T.N.T」によるスペシャルミニライブが開催される。手越祐也が作詞、kyoheyが作曲を手掛けた大会応援ソング「RADIANT」の生披露も行われる。

7月26日には、手越祐也による今大会限りの特別な選手入場演出が実施される。さらに、優勝チームには副賞として、T.N.Tによる「完全書き下ろしテーマソング」の楽曲制作の権利が贈呈される。チームの軌跡やスタイルをイメージした楽曲となる予定だ。

会場では、来場者限定の抽選会イベントや、昨年好評だった「戦略ベアとペンギンのダンを探せ」などの企画も検討されている。大会限定のオフィシャルグッズ販売に加え、Split 2出場チームによるチームブースも出店する。

地上波展開としては、日本テレビ系にて特集番組「ヴァロラントの魅力ガイド」（全2回）が、5月25日から7月25日にかけて深夜帯を中心に放送される。手越祐也が出演およびナレーションを務めるCMも放送中だ。

「Split 2」の出場チームは、CREST GAMING Zst、FENNEL、INSOMNIA、QT DIG∞、REJECT、RIDDLE ORDER、AGELITE、IGZISTの8チーム。Main Stageは5月23日から6月28日にかけて全14日間の日程で実施され、Season Finals Onlineは7月5日に行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）