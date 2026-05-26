セブン−イレブン・ジャパンは、一品で野菜・肉・ごはんが食べられる「蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん」を、5月28日から一部地区を除く全国のセブン−イレブンで順次発売する。

蒸気で加熱することで素材本来の旨みを引き出した蒸し野菜に、豚しゃぶと炊き込みごはんを組み合わせた。

多品目の野菜に加え、肉やごはんも手軽に摂れる仕立てになっている。忙しいときでも、これ一品で満足感のある食事を楽しめる。新しい選択肢として、一食で満足できるサラダごはんをぜひ試してみてほしい考え。



「蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん」

「蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん」は、蒸し野菜×豚しゃぶ×炊き込みごはんを組み合わせた一食で満足できるサラダ。

蒸気で蒸し上げることで素材の旨みを引き出した。野菜本来の旨みを活かしつつ、適度な食感を残している。

蒸し野菜、豚しゃぶ、炊き込みごはんを組み合わせることで、一品で食事が完結するボリューム感を実現した。ブロッコリー、レンコン、じゃがいも、とうもろこし、ミニトマト、キャベツなど多品目の具材を盛り付け、蒸し野菜と相性の良い炊き込みごはんで軽やかにまとめつつ、豚肉で満足感を補っている。忙しいときでもさっと食べられ、お腹もしっかり満たされる仕立てになっている。

担当者は、「健康感と満足感の両立を目指し、一食で満足できる『蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん』を開発した。野菜に肉（たんぱく質）、ごはん（炭水化物）をひとつにまとめることで、忙しいときでも手軽にバランスの良い食事が摂れるように仕立てている。ぜひ賞味してほしい」とコメントしている。

［小売価格］498円（税別）

［発売日］5月28日（木）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp