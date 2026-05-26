開催：2026.5.26

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するロッキーズの先発投手はタナー・ゴードンで試合は開始した。

3回裏、9番 キケ・ヘルナンデス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-0 COL

4回表、6番 ウィリー・カストロ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAD 1-1 COL、7番 エセキエル・トーバー 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでロッキーズ得点 LAD 1-2 COL

7回表、7番 エセキエル・トーバー 2球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 LAD 1-3 COL

7回裏、1番 大谷翔平 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 2-3 COL、2番 ムーキー・ベッツ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 3-3 COL、3番 フレディ・フリーマン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 4-3 COL、4番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 5-3 COL

試合は5対3でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのカイル・ハートで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのブレナン・ベルナルディノで、ここまで2勝3敗0S。ドジャースのトライネンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打、1打点、打率は.273となっている。

ここまでドジャースは34勝20敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ロッキーズは20勝35敗で14.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 13:28:37 更新