“気軽さ”を意識し便利に進化 パッケージングも向上

マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発表しました。

9年ぶりの全面刷新を受け、先代からどのような進化を遂げたのでしょうか。

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今回は新旧モデルを比較します。

マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発表しました。

9年ぶりの全面刷新を受け、先代からどのような進化を遂げたのでしょうか。新旧モデルを比較します。

マツダのSUVラインナップを長年牽引してきた「CX-5」は、2012年の初代デビュー以来、グローバルで累計500万台、国内で累計40万台以上を販売してきた人気モデルです。

日本市場においては同社の販売台数の約15%を占め、確かな存在感を発揮しています。

2016年に登場した先代の2代目は、同乗者全員が楽しめるよう質を高め、エレガントで上質、洗練されたクロスオーバーとして進化してきました。

およそ9年半ぶりのフルモデルチェンジを果たした今回の新型（3代目）では、走る歓びと上質な移動体験を深化させつつ、日常の使い勝手に徹底的にこだわり、クルマを通した新たな体験を提供する新世代クロスオーバーSUVへと生まれ変わりました。

新型CX-5のデザインコンセプトは「Wearable Gear（ウェアラブルギア）」です。

歴代モデルが築いてきた都会派SUVという軸足を保ちながらも、身に纏うように気軽に乗れて、どこへでも走って行けそうなスポーティで自信に満ち溢れた力強いプレゼンスをイメージして開発されました。

大きく「エモーショナル」「デイリー・コンフォート」「新世代価値」という3つの価値を掲げており、機能性とスタイリングの両立を図っています。

エクステリアデザインは、機能性を伴ったスポーティなシルエットへと洗練されています。

フロントエンドは先代よりボンネット先端の高さを約50mmアップさせ、SUVらしい堂々とした佇まいを演出しています。

特徴的なシグネチャーウィングはボディから浮遊した表現を取り入れ、デイタイム・ランニング・ライトはネコ科の眼を彷彿とさせるアイコニックな表情を生み出しました。

リアエンドはキャラクターラインを廃してホイールアーチへと広がる造形とし、ブランドシンボルに代わって「MAZDA」のワードマークが配置されています。

インテリアは、広々としてリラックスできるクリーンな空間を目指し、インストルメントパネルから左右のドアトリムへと水平方向に伸びた造形を採用しています。

クロームメッキの装飾はステアリングホイールやシフトノブなど直接手で触れる部位に限定し、スリム化されたセンターコンソールには大型のワイヤレス充電器（Qi）が備わっています。

さらに、開放的な視界と明るさを提供する大開口パノラマサンルーフも新たに設定されました。

ボディカラーは、新色の「ネイビーブルーマイカ」を加えた全7色のラインナップです。

この新色は、微細なフレークによるソリッド感と青く発色するハイライト部が特徴で、緻密さと鮮やかさを追求したカラーとなっています。

このほか、ソウルレッドクリスタルメタリックやロジウムホワイトプレミアムメタリックなどの人気色も引き続き設定されています。

マツダ新型「CX-5」の最上級「L」グレード（新色のネイビーブルーマイカ）

ボディサイズは、全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mmとなっています。

先代モデル（全長4575mm×全幅1845mm×全高1690mm、ホイールベース2700mm）と比較すると、全長が115mm、全幅が15mm、全高が5mm、ホイールベースが115mmそれぞれ拡大されており、一回りゆとりあるサイズへと成長しています。

このサイズの拡大は、パッケージングの向上に大きく寄与しています。新型では、後席と荷室のパッケージングを全面的に見直し、日常からレジャーまで幅広いシーンで使いやすい空間へと進化しています。

まず後席は、前席からの距離を先代より拡大することで、膝前空間＋64mm、頭上空間＋29mmと大幅に改善。

これにより、大人が背筋を伸ばして座っても余裕のある姿勢を保てる、国内C-SUVクラストップレベルの広さを実現しています。開口部を約70mm拡大することで乗降性もアップ。

膝前のスペースには、機内持ち込みサイズのキャリーケースをそのまま置けるほどの奥行きを確保しており、荷物を一時的に足元へ置くようなシーンでも窮屈さを感じにくい設計です。

また、大きめのチャイルドシートでも前席をスライドさせずに装着できるため、子どもの乗せ降ろしが多い家庭でも扱いやすさが向上しています。

さらに荷室も、先代からの使い勝手を大きく進化させています。荷室の奥行きは、後席使用時で＋45mm（949mmから994mm）、後席可倒時で＋94mm（1751mmから1845mm）と大幅に拡大。

これにより、後席を倒さずとも大きな荷物をスムーズに積み込めるようになり、荷物の順番や置き方に悩まされる場面が減りました。

後席乗車時でもスキーや釣り竿などの長尺物を積める4：2：4分割可倒式シートも引き続き採用されています。荷室容量も423リットルから466リットルへと増加しました（後席使用時）。

荷室開口部の地上高は−18mm（745mmから727mm）と低くなり、重い荷物の積み下ろしがより容易に。

さらに、後席可倒時には段差のないフルフラットの荷室となり、ゴルフバッグやクーラーボックスのような大きく重たい荷物でも、トランクエンドから奥へスムーズに押し込むことができます。

また、後席使用時の荷室高も＋22mm（507mmから529mm）拡大し、高さのある荷物にも対応できる余裕を確保しています。

後席と荷室の両方を先代から着実に拡大したことで、新型CX-5は乗員の快適性と積載性を高いレベルで両立。

家族での長距離移動からアウトドアまで、幅広いライフスタイルに応えるパッケージングへと進化しています。

新型では、後席が前席からの距離を拡大し、膝前と頭上の空間を国内C-SUVクラストップレベルにまで広げました。

広くなった膝前空間には機内持ち込みサイズのキャリアケースをそのまま置くことが可能で、大きなチャイルドシートも前席を動かすことなくスムーズに設置できます。

また、荷室の奥行きは後席使用時で先代より45mm拡大して994mmとなり、荷室容量も423リットルから466リットルへと増加。

荷室開口部の地上高は18mm下げられて727mmとなり、重い荷物の積み下ろしもより容易になりました。

走りと安全が大幅進化！ Googleも初搭載

パワートレインの構成も大きく変化しました。先代モデルでは、2リッターおよび2.5リッターのガソリンエンジン、そして2.2リッターのクリーンディーゼルエンジンというラインナップでした。

新型CX-5では、現時点でマイルドハイブリッドシステム「Mハイブリッド」を組み合わせた2.5リッター直噴ガソリンエンジン（e-SKYACTIV G 2.5）のみラインナップされています。

このマイルドハイブリッドシステムにより、モーターのアシストを得ることでエンジン負荷を低減し、滑らかで心地よい走りと燃費の向上を実現しました。

なお、2027年以降には、SKYACTIV-Zとマツダ独自のハイブリッドシステムを組み合わせたフルハイブリッドモデルの導入が予定されています。

さらに、環境負荷を低減するためE10（バイオエタノール混合ガソリン）にも対応しています。

燃費性能を見ると、先代の2.5リッターガソリン車（2WD）のWLTCモード燃費が13.8km／Lであったのに対し、新型のe-SKYACTIV G 2.5（2WD）は15.2km／Lをマークしており、ハイブリッド化の恩恵が数字に表れています。

マツダ新型「CX-5」の中級モデル「G」グレード

先進機能の進化も見逃せません。マツダの安全思想「MAZDA PROACTIVE SAFETY」に基づき、予防安全技術「i-ACTIVSENSE」がさらにアップデートされました。

新たに「クルージング＆トラフィック・サポート（CTS）」には、方向指示器の操作をトリガーに車線変更を支援する「車線変更アシスト機能」や、渋滞時に一定の条件下で手放し運転を支援する「ハンズオフアシスト機能」が追加採用されました。

さらに、ドライバーの運転状態を監視する「ドライバー・モニタリング」は、漫然運転を検知する機能が強化され、疾患発症などの異常予兆を早期に検知する「ドライバー異常時対応システム（DEA）」も新たに搭載されています。

インフォテインメントシステムには、マツダ車として初めて「Google」が導入されました。これにより、Googleアシスタントを呼び出して音声で空調やナビゲーションを操作したり、Googleマップの最新の交通情報を活用したルート案内を利用したりすることが可能になっています。

また、ディスプレイは先代の最大10.25インチから、新たに最大15.6インチ（または12.9インチ）の大型タッチパネル式センターディスプレイへと大型化され、スマートフォンライクで直感的な操作を実現しています。

運転席周りには、10.25インチのフル液晶メーターと静電ステアリングスイッチが採用され、視線移動を最小限に抑えながら安全に各種機能の操作ができるよう配慮されています。

マツダ新型「CX-5」のインテリア（最上級「L」グレード）

今回、2013年発売の「アクセラ」から採用されてきたコマンダーコントロールが廃止されたことは大きな変更点です。

手元を見ることなく安全に操作ができる機能として、これまで各モデルに採用され続けてきました。

マツダは、コンテンツの選択肢が増加するなか、操作負荷を減らすことが求められており、操作のあり方もプッシュスイッチからダイアル、タッチを経て、音声やセンサー・AIへと移り変わっていると説明します。

そのような流れを踏まえて、即時使う操作（音量、カメラ、Mi-Drive）は手元の静電ステアリングスイッチに、目的地設定や曲選択、エアコン操作などは大型ディスプレイに集約。認知・判断・操作を最小限にできる、新たなコクピット空間を生み出したといいます。

グレード展開、価格の変化は？

グレード構成は、先代では多様な特別仕様車を含む複雑なラインナップでしたが、新型ではMハイブリッドのe-SKYACTIV G 2.5エンジンに統一されたことで、「S」「G」「L」の3グレードという極めてシンプルな構成に整理され、それぞれに2WDと4WDが用意されています。

価格（消費税込）は、ベーシックな「S」の2WDが330万円、中級の「G」の2WDが352万円、上級の「L」の4WDが430万6500円という設定です。

先代モデルが約280万円台から約410万円台であったことと比較すると全体的に価格は上昇しています。

しかしボディサイズの拡大やハイブリッドシステムの標準化、そしてGoogleの搭載をはじめとする最新の先進装備が充実したことを踏まえると、新世代のSUVにふさわしい価値を持った魅力的なモデルへと進化していると言えるでしょう。