SNS更新

サッカー日本代表DF冨安健洋が26日、インスタグラムを更新。所属するオランダ1部アヤックスでの今シーズンに言及し、メッセージを綴った。

冨安は2025年7月、イングランド1部アーセナルを双方合意のもとで退団した。度重なる膝の怪我に悩まされ同2月に膝を手術。無所属のままリハビリを続けた中、同12月にアヤックスと今年6月30日までの短期契約を結んだ。

1月24日のフォレンダム戦（ホーム）でアーセナル時代のサウサンプトン戦（24年10月5日）以来、実に484日ぶりに実戦復帰を果たしたが、試合での出番は限られ、今季公式戦9試合の出場にとどまった。

投稿には「アヤックスファンの皆さんこんにちは。たった5か月でしたが、アヤックスを支えてくださる皆様に感謝申し上げます」「選手とスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんと一緒に働けたことは光栄でした 最後にファンの皆さんありがとうございました。皆さんの温かい歓迎と応援は決して忘れません 改めて感謝申し上げます。またどこかで会えるかもしれませんね！」と綴っている。

日本代表では国際Aマッチ42試合に出場。6月開幕の北中米ワールドカップに臨む26人のメンバーに選ばれた。

■インスタグラム投稿の全文

「アヤックスファンの皆さんこんにちは。たった5か月でしたが、アヤックスを支えてくださる皆様に感謝申し上げます

もちろん、私たちが望んでいたシーズンではなかったですし、最終順位に満足している方もいないでしょう

個人的には、長いリハビリを経て1月にこのクラブに加入しました。もっと多くのことを与えたかったですし、もっとこのクラブのために尽くしたかったのですが、うまくいきませんでした

このクラブにはアヤックスが生んだ才能あふれる選手がたくさんいます。このクラブは本来あるべき場所に戻ると確信しています

選手とスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんと一緒に働けたことは光栄でした

最後にファンの皆さんありがとうございました。皆さんの温かい歓迎と応援は決して忘れません

改めて感謝申し上げます。またどこかで会えるかもしれませんね！」



（THE ANSWER編集部）