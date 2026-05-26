【バーミヤン】餃子10円、ラーメン半額！ハズレなしの「毎日飲茶くじ」でお得なクーポンゲットして《6月21日まで》
すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」は、2026年5月21日から6月21日まで、必ずクーポンがもらえる「毎日飲茶くじ」を、すかいらーくアプリで実施しています。
アプリ会員限定の企画です。くじは1日1回挑戦できます。ハズレなしで、最大8種類のクーポンをゲットすることができます。
シークレットクーポンも
くじは1等から7等まであり、7回（7日間）引くと、すべてのクーポンがそろいます。
1等「本格焼餃子（6コ）」...10円（通常329円）
2等「味玉バーミヤンラーメン」...422円（通常846円）
3等「レタスチャーハン」...549円（通常769円）
4等「山盛りフライドポテト」...274円（通常384円）
5等「蒸し鶏の胡麻ソース」...219円（通常329円）
6等「ネギザーサイ」...219円（通常329円）
7等「セットドリンクバイキング」...164円（通常263円〜329円）
さらに、8回目のくじでは「達成クーポン」がもらえます。クーポンの中身はお楽しみです。
8日間くじを引けば、必ず8種類のクーポンがゲットできます。バーミヤンに行く前に試してみて。
※画像はバーミヤンの公式X（＠bamiyan_CP）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）