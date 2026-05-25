BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!! 90分セ・パ交流戦直前スペシャル」（後9・00）が25日に生放送され、この日行われた「日本生命セ・パ交流戦」開幕前記者会見に出席したヤクルトの山野太一投手（27）、巨人の田和廉投手（23）、DeNAの松尾汐恩捕手（21）、ソフトバンクの木村光投手（25）、オリックスの寺西成騎投手（23）、西武の渡部聖弥内野手（23）がVTR出演。交流戦で“交流したい人”の質問に本音で回答した。

記者会見では交流戦で対戦したい選手をそれぞれ明かしたが、番組では“交流したいと思う人”を各リーグで1人ずつ発表。セ・リーグの山野、田和、松尾は相談して「新庄監督です」と日本ハム・新庄剛志監督の名前を挙げた。

「もともと阪神ファンやったので」という松尾は「敬遠球でヒット打ったり、ああいうの（動画）がよく流れてきたので何を考えてるんだろうって知りたい」と興味津々の様子。

田和は「オーラが凄そうなので一度お会いしてみたい。いい意味で近寄りがたいというか、凄い方過ぎてあっけにとられるんじゃないかなと思っちゃいます」と笑みを浮かべた。

山野は、新庄監督が常にマスクを着用していることに触れ、「何を考えているのか分からない」と印象を口に。「自分にアドバイスをくれるっていうふうになった時にどういうことを言ってくれるんだろうっていうのは凄い気になる」と話した。

番組MCのフリーアナウンサー・上田まりえから「どんなアドバイスをくれると思いますか？」と聞かれた山野は「髪形変えろとか言われると思う」と笑いを誘っていた。