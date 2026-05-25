バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で、番組MCのタレント・歌手のあのさんが企画内で回答した「嫌いな芸能人」の実名を番組側が編集せずに放送した問題をめぐり、あのさんは23日にXで降板の意向を示した。

テレビ朝日は取材に対し、このコメントへの見解について、「重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます」と回答。そのうえで、「あの様ならびに所属事務所様に対し、誠意をもって対応してまいります」としている。

「過去にも番組を降ろさせてください というところまで」

「あのちゃんねる」をめぐっては、5月18日放送の放送で、直前に出されたお題に答えながらサッカーのシュートを決めるという企画を放送。あのさんは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に「鈴木紗理奈」と答え、これが伏せられることなどなく放送されていた。

鈴木さんはインスタグラムのストーリーズ機能で、タレント名や番組名を伏せながら、「普通にショック」「いじめやん」などと心境を明かしていた。

「あのちゃんねる」は22日、番組公式サイトで、「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明。あのさんや鈴木さんに「ご迷惑をおかけしてしまった」として謝罪した。

これを受け、あのさんは23日にXでコメントを発表。あのさんよると、これまで番組側には、「この表現は嫌です」「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」などと意見を伝え、やり取りを重ねていたという。しかし、それでも改善されず、「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてください というところまで腹割って話させてもらっていました」と明かした。

番組側が「改善します」と約束したため、様子を見ていたところだったと明かした。

あのさん「もう続けたくないので番組を降ります」...テレビ朝日の見解は

あのさんは今回の放送についても、「直前まで質問を伏せられ」ていたほか、「『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました」とした。続けて、「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と謝罪した。そのうえで、

「今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」

と明かした。

あのさんは、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と、降板の意向を示した。

あのさんのコメントを受け、テレビ朝日はどのように対応するのだろうか。

テレビ朝日広報部は25日、J-CASTニュースの取材に応じ、あのさんが説明した番組側とのやり取りや状況が事実かという質問、あのさんのコメントへの見解を問う質問に対し、次のように回答した。

「今回の放送は、あの様にとって本意ではない内容となり、多くの方に誤解を招く結果となってしまいましたことを深くお詫び致します。あの様がご自身の思いを発信されたことについても重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます。今回の事態を厳粛に受け止め、あの様ならびに所属事務所様に対し、誠意をもって対応してまいります」

あのさんは降板の意向を示して「番組が終わるということになると思います」としているが、「今後の編成につきましては、決まり次第お知らせさせていただきます」とした。