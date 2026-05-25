ミュージカル俳優の安川摩吏紗さん（やすかわ・まりさ、33）がインスタグラムを更新。ボディライン際立つ全身ショットを披露しています。



【写真】「バッキバキな腹筋！」「彫刻像みたい」と称賛された安川摩吏紗さんの端正ボディ

安川さんは、「へそ下がとーっても長く、下半身がボリューミーなザ・ウェーブな体型」とコメントし、写真をアップ。写真では、ボディラインがはっきりと見えるボディスーツに身を包んだ安川さんのへそ周りの腹筋がいっそう目を惹きます。また、安川さんは自身の体型について「この体型も長い付き合いになってきたので諦めて受け入れました」と続けています。



SNSでは、「バッキバキな腹筋！」「腹筋がかっこよすぎます」「彫刻像みたい」「素晴らしい体型を保っていますね」「健康的ボディー！」「腹筋割る努力素晴らしいです！」などのコメントがありました。



安川さんは、1993年1月9日生まれ、千葉県出身。出演作品には、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン かぐや姫の恋人」や、ミュージカル「鳴らして楽しむミュージカル セロ弾きのゴーシュ」、ミュージカル「Pretty Guardian Sailor Moon The SuperLIVE2025」ロンドン公演などがあります。また、アーティストcolor-code時代には2014年に3人組のダンスボーカルグループ「color-code」としてメジャーデビュー。2022年にグループを卒業するまでに2度のヨーロッパツアーと200本以上のライブに出演しました。