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人気グルメYouTuber「山崎NANA」が、「【牛角】牛角の食べ放題専門店で爆食いしたら衝撃の美味しさで幸せすぎた！【大食い】」を公開した。動画では、牛角の食べ放題専門店を訪れ、豊富なメニューから王道のお肉やサイドメニューを次々と堪能し、その魅力を余すところなく伝えている。



動画内では、全113品が注文可能な「牛角コース」を選択。まずは4大名物の一つ「王様カルビ」からスタートし、香ばしく焼き上がった肉を口に運ぶと「弾力があるのにめっちゃ柔らかい」とその食感を絶賛。続けて「王様ハラミ」や、高級店を思わせる霜降りの「やわらか牛カルビ」を網の上に乗せ、カルビ専用ごはんとともに次々と平らげていく。「これが名物じゃないのはレベル高すぎる」と、通常メニューのクオリティの高さにも驚きの声を上げた。



中盤では、4大名物のラスボスとして「厚切りロースステーキ（三元豚）」が登場。網を覆うほどの大きさと肉厚なビジュアルに圧倒されつつも、ハサミでカットして頬張ると「専門店のステーキ屋さながら」とその柔らかさを高く評価した。さらに、お肉だけでなく「焼きししゃも」などの海鮮や、新トッピングの「青唐おろし」を活用して牛ホルモンと合わせるなど、食べ放題ならではの自由なアレンジを心ゆくまで楽しむ様子が収められている。



締めには、名店「宝華」が監修した本格的な油そばを堪能。太麺をしっかりと混ぜ合わせ、「鶏ガラ醤油と辛味の効いたかいわれが絡んで幸せ」と笑顔を見せる。最後はドリンク＆ソフトクリームバーへ向かい、カラースプレーやフルーツをトッピングした特製パフェを作成。黒みつきな粉を纏った「牛角アイス」など、豊富なスイーツで大満足のコースを締めくくった。



単なる食べ放題の枠を超え、4大名物を筆頭とする質の高いお肉から、本格的なサイドメニュー、デザートまで充実のラインナップが揃う牛角食べ放題専門店。豊富なトッピングを駆使して自分好みの味を見つける楽しみ方は、次に訪れる際の大きなヒントになるだろう。