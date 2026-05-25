福岡行きのスカイマーク機が羽田空港に緊急着陸 タイヤにトラブル

午後6時前、羽田発−福岡行きのスカイマーク機が、タイヤにトラブルが見つかったため羽田空港に緊急着陸しました。この機体は緊急事態を発出していました。

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羽田空港に緊急着陸した旅客機です。後ろ左側のタイヤが潰れているように見えます。

空港事務所などによりますと、午後3時ごろに羽田空港を出発した福岡行きのスカイマーク19便が、タイヤにトラブルが見つかったため、急きょ折り返しました。





「バーストの可能性と連絡あった」119番通報 乗客ら169人にけがなし

乗客・乗員あわせて169人が乗っていましたが、警視庁によりますと、けが人はおらず、これまでに体調不良を訴える人もいないということです。

空港事務所によりますと、この影響で羽田空港のC滑走路を午後8時まで閉鎖する予定だということです。



捜査関係者によりますと、午後4時45分ごろに「離陸する際、滑走路にタイヤのゴム片が落下していた。バーストの可能性があるため羽田に戻ると連絡があった」という119番通報があったということです。

午後7時前の映像では機体のそばにはバスが数台停められていて、これから乗客らを乗せるものとみられます。