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KIDSPRO キッズ・プログラミング教室が「Tornado Spell Command! Advanced Vector Movement & Timers | Extra Trick #1」を公開した。USアマゾンで販売中の英語版マインクラフトコマンド攻略本に掲載されているテクニックを応用し、ゲーム内で「竜巻魔法」を再現する手順を解説している。



動画の冒頭では、完成形となる「竜巻魔法」のデモンストレーションを披露。プレイヤーがウィンドチャージを放つと、着弾点で巨大な竜巻が発生し、周囲の豚やスライムが空高く巻き上げられる迫力の映像が展開される。ここで、「Trick 36 ブラックホールを基にした竜巻コマンド」という設定の背景が明かされた。



続いて、具体的なコマンドブロックの設定手順を公開。システムは大きくA、B、Cの3グループで構成されている。Aグループでは飛来物の着弾を検知して中心点となるアーマースタンドを召喚する。Bグループでは周囲のモブを検知し、タイマー機能を用いて引き寄せ、持ち上げながら中心の周りを回転させる仕組みを構築。



さらにCグループでは、アーマースタンドを透明化し、異なる高さで風の爆発パーティクルを連続発生させることで、竜巻の渦を視覚的に表現している。動画の終盤では再びデモンストレーションが行われ、巨大な馬さえも竜巻に飲み込まれる仕上がりを見せている。既存のテクニックを組み合わせることで、マイクラの表現の幅を広げるプログラミングの応用例となっている。



・Minecraft Commands: The Complete Strategy Guide（英語版）

https://www.amazon.com/dp/B0H2D6WR8B

・マインクラフト コマンド完全攻略技術書（日本語版）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGXL325K