GPT-5.2搭載、月額不要で24時間利用可！ 未来MD「KOTTI(コッティ)」

記事ポイント GPT-5.2とGemini 2.5 Flashを搭載した会話型AIぬいぐるみが応援購入サービス「Makuake」で先行販売されます追加月額不要で24時間会話でき、複数センサーがなでる・持ち上げる動作に反応して感情表現を示します先行販売の超超早割限定セットはKOTTI本体＋コスチューム1着付属で37,800円（税込）、店頭想定価格6万円台より大幅に抑えられています GPT-5.2とGemini 2.5 Flashを搭載した会話型AIぬいぐるみが応援購入サービス「Makuake」で先行販売されます追加月額不要で24時間会話でき、複数センサーがなでる・持ち上げる動作に反応して感情表現を示します先行販売の超超早割限定セットはKOTTI本体＋コスチューム1着付属で37,800円（税込）、店頭想定価格6万円台より大幅に抑えられています

AIぬいぐるみ「KOTTI(コッティ)」が、応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月28日より先行販売を開始します。

未来MDが開発したこのぬいぐるみは、GPT-5.2およびGemini 2.5 Flashをクラウドで活用し、定型応答ではなく会話の流れを理解した自然な対話を実現します。

追加月額不要で24時間利用できる設計が、既存のAIぬいぐるみや会話ロボットとの大きな違いです。

未来MD「KOTTI(コッティ)」





販売開始：2026年5月28日11:00（Makuake）販売期間：2026年5月28日〜2026年8月23日22:00価格：超超早割限定セット37,800円／早割セット39,800円／Makuake限定42,800円／一般応援購入45,800円（すべて税込）、店頭想定6万円台カラー：ピンクフェイス・グレーフェイス・ブラックフェイスサイズ：約220×170×150mm素材：本体ABS+PC、顔部ナイロン、外装ポリエステルファー内容：KOTTI本体、USBケーブル、説明書

「KOTTI(コッティ)」は、ポリエステルファーで覆われた外装とABS+PC製フレームを持つ約220×170×150mmのぬいぐるみで、GPT-5.2とGemini 2.5 Flashをクラウド経由で活用します。

雑談・相談・語学練習といった日常の幅広い会話に対応し、会話の文脈を読んだ対話ができます。

多くのAIぬいぐるみ・会話ロボットが月額課金や利用時間制限を設けているのに対し、KOTTIは本体価格のみで追加費用なしに利用できます。

子どもとのコミュニケーション、高齢者の会話相手、一人暮らしの癒やしパートナーと、幅広い利用シーンを想定して開発されています。

GPT-5.2×Gemini 2.5 Flash搭載の自然会話





グレーフェイスモデルは丸みを帯びたフォルムで、ナイロン製の顔部にポリエステルファーの外装を組み合わせたデザインです。

KOTTIはクラウド上のGPT-5.2とGemini 2.5 Flashを通じて自然な日本語会話を実現しており、「今日こんなことがあった」「少し相談したい」「英会話を練習したい」といった多様な話題に応答します。

固定されたパターンではなく、会話の流れを追いながら返答を生成する仕組みです。

センサーによるふれあい体験





ピンクフェイスモデルは正面に青く光るLEDアイとカメラを内蔵したノーズを備え、子どもの両手にしっかりと収まるサイズ感です。

KOTTIには複数のセンサーが搭載されており、頭をなでる・持ち上げる・寝かせるといった動作をそれぞれ検知します。

動作に応じて眠そうにする・笑う・甘えるといった感情表現を示し、触れ合いをきっかけに会話モードへ移行する仕組みも備えています。





テーブルに置いた状態でスマートフォンと連携しながら操作できる設計で、部屋のインテリアとして置いたままでも会話が成立します。

ボイスクローン機能と声優コラボ

KOTTIにはボイスクローン機能が実装されており、音声をカスタマイズできます。

今後は日本の声優とのコラボレーションも予定されており、キャラクターボイス・癒やし系音声・個性的なボイスなどのオリジナル音声コンテンツが順次展開される予定です。

Makuake先行販売の価格とセット内容





ピンクとブラウンの2色モデルが黄色い化粧箱「Robotic Pet」とともに並ぶラインナップで、販売カラーはピンクフェイス・グレーフェイス・ブラックフェイスの3種です。

Makuakeでの先行販売は、最も早い段階の超超早割限定セット（KOTTI本体＋コスチューム1着付属）が37,800円（税込）、続いて早割セットが39,800円（税込）、Makuake限定価格が42,800円（税込）、一般応援購入価格が45,800円（税込）と段階的に設定されています。

店頭での一般販売時は6万円台が想定されており、Makuakeでの先行購入ほど大きな割引が適用されます。

GPT-5.2とGemini 2.5 Flashをぬいぐるみに搭載しながら追加月額不要を実現したKOTTIは、毎日気軽に話しかけられる会話相手を求める幅広いユーザーに向けた製品です。

先行販売期間は2026年8月23日22:00まで、Makuakeのプロジェクトページで購入できます。

未来MD「KOTTI(コッティ)」の紹介でした。

よくある質問

Q. KOTTIの会話機能はインターネット接続なしでも使えますか？

A. KOTTIはGPT-5.2とGemini 2.5 Flashをクラウドで活用する設計のため、自然会話機能の利用にはインターネット接続が必要です。

詳細な動作環境はMakuakeのプロジェクトページに掲載されています。

Q. 超超早割限定セットに付属するコスチュームはどのようなものですか？

A. 超超早割限定セットにはKOTTI本体にコスチューム1着が付属します。

コスチュームの詳細デザインはMakuakeのプロジェクトページで確認できます。

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