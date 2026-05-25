登録者数90万超美人YouTuber、胸元ざっくりトップス姿に視線集中「シンプルな服でも映える」「メリハリボディ」の声
【モデルプレス＝2026/05/25】人気YouTuber・になにが5月24日、自身のInstagramを更新。胸元の開いたトップス姿を公開した。
【写真】登録者数90万超YouTuber「ドキッとした」胸元ざっくりトップス姿
になには「身の丈に合わないお洒落な場所で食事して照れて即帰宅」とコメント。そばかすを描いたメイクをした胸元が大きく開いたぴったりとしたシルエットの白い半袖トップス姿の間接照明がおしゃれなレストランでのショットを公開し、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「シンプルな服でも映える」「ドキッとした」「一緒に飲んだら楽しそう」「お肌ツヤツヤ」「そばかすメイク似合ってる」「メリハリボディ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数90万超YouTuber「ドキッとした」胸元ざっくりトップス姿
◆になに、胸元ざっくりトップス姿公開
になには「身の丈に合わないお洒落な場所で食事して照れて即帰宅」とコメント。そばかすを描いたメイクをした胸元が大きく開いたぴったりとしたシルエットの白い半袖トップス姿の間接照明がおしゃれなレストランでのショットを公開し、美しいデコルテを見せている。
◆になにの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シンプルな服でも映える」「ドキッとした」「一緒に飲んだら楽しそう」「お肌ツヤツヤ」「そばかすメイク似合ってる」「メリハリボディ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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