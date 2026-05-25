【人魚姫とねこ】ねこになりたいと願う人魚姫。恋人になりたいんじゃないの？
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マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』も大好評、童話×ねこの癒やし系ねこまんが。
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々な昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆人魚姫とねこ
■◆元となったむかしばなし
人魚姫
むかし、あるところに美しい声を持った人魚姫がいました。人間に憧れていた人魚姫はある日、溺れていた王子を助け、そのまま恋に落ちます。しかし、王子は別の女性が自分を助けてくれたと勘違いし、その人と結婚の約束をしてしまいました。
どうしても王子にもう一度会いたい人魚姫は、魔女に「人間にしてほしい」と頼みます。
魔女は交換条件として人魚姫の美しい声を奪いました。さらに魔女は「王子が別の女性と結婚すると海の泡になる呪い」もかけてしまいます。王子に再会した人魚姫は真実を話そうとしますが、声が出ないので王子に伝わりません。そしてそのまま王子は別の女性と結婚してしまい、人魚姫は海の泡になって消えていくのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』