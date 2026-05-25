「見つからないの？」佐久間大介、渋谷に登場！ 「オーラは隠し切れないよね…」「すんごいことに」
Snow Manの佐久間大介さんは5月24日、自身のInstagramを更新。東京・渋谷を訪れた時の自撮りショットを公開しました。
【写真】佐久間大介の渋谷オフショット
コメントでは「さっくんがいるー 東京ってすごいなぁ」「今渋谷すんごいことになってるよね!!しあわせ空間すぎるんだ！めめさくさいこうだゼ」「凄い 見つからないの？オーラ消すの上手すぎ」「可愛すぎ」「さくまくんがたくさんで幸せ空間すぎる」「渋谷に野生の佐久間、再びっ！！！ピンク髪は隠せても、オーラは隠し切れないよね…はぁぁぁぁぁ…カッコよ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】佐久間大介の渋谷オフショット
「めめさくさいこう」佐久間さんは「渋谷に『メルカリおすすめお兄さん』観に行ってきた おっきかった！あと、蓮もいたから写真撮った」とつづり、5枚の写真を投稿。渋谷の巨大屋外広告に写る、自身の姿を指差した自撮りショットなどです。佐久間さんはグレーのキャップにトップス、サングラスというコーディネートです。また5枚目には、同じくSnow Manの目黒蓮さんの広告も写っています。
2月にも渋谷へ2月22日にも「渋谷に#龍角散ダイレクト のでっかい佐久間が居た！！やっっと見れた！！！嬉しい！！！」と、渋谷の自身の広告を見に行っていた佐久間さん。こちらではピンクヘアを隠さず、道に立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)