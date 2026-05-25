朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」9ヶ月の苦悩と決断に迫るドキュメンタリー公開
現地時間30日にマカオで開催の『UFCファイトナイト：ソンvs.フィゲイレード』（U-NEXTで見放題ライブ配信）で、9ヶ月ぶりの再起戦に挑む朝倉海。バンタム級で再挑戦する姿に密着した『朝倉海密着ドキュメンタリー FIGHTER’S CODE』が、U-NEXT格闘技の公式YouTubeで25日に前編、26日に後編が配信される。
【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」ドキュメンタリー公開
朝倉は2024年12月、UFC初戦でいきなりフライ級タイトルマッチに挑戦したが、王者アレシャンドレ・パントージャに一本負け。さらに翌25年8月のティム・エリオット戦でも敗北を喫し、世界最高峰の舞台の厳しさを突きつけられた。
本作では、2連敗という現実を受け止め、バンタム級転向を決断するまでの過程に密着。これまで多くを語ってこなかった胸の内にも踏み込み、「不安はありました」と初めて明かす場面など、内面の葛藤を映し出す。
さらに、UFC経験者の金原正徳をヘッドコーチに迎えた新チームでのトレーニングにもカメラが同行。階級変更という大きな挑戦の中で、一から積み上げていく日々や試行錯誤の過程が克明に描かれる。
番組では、朝倉を支える家族や関係者の視点も交えながら、敗北を経験してもなお前へ進み続ける姿を記録。次戦に向けて準備を進める現在地と、その裏にある努力や思いに迫る。
【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」ドキュメンタリー公開
朝倉は2024年12月、UFC初戦でいきなりフライ級タイトルマッチに挑戦したが、王者アレシャンドレ・パントージャに一本負け。さらに翌25年8月のティム・エリオット戦でも敗北を喫し、世界最高峰の舞台の厳しさを突きつけられた。
さらに、UFC経験者の金原正徳をヘッドコーチに迎えた新チームでのトレーニングにもカメラが同行。階級変更という大きな挑戦の中で、一から積み上げていく日々や試行錯誤の過程が克明に描かれる。
番組では、朝倉を支える家族や関係者の視点も交えながら、敗北を経験してもなお前へ進み続ける姿を記録。次戦に向けて準備を進める現在地と、その裏にある努力や思いに迫る。