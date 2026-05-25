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YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「LINE 電話番号検索で友だち追加する方法」と題した動画を公開した。LINEで友だちを追加する際、電話番号検索を利用するユーザーは多いが、正しく番号を入力しても相手のアカウントが表示されないというケースは少なくない。動画では、実際に検索を行う前に確認しておくべき「3つの重要なチェックポイント」について、LINE専門家ひらい先生（平井友裕）が分かりやすく解説している。



動画の冒頭で提示された3つの必須条件は、「自分の年齢認証が完了していること」「相手がLINEに電話番号を登録していること」「相手が『友だちへの追加を許可』をオンにしていること」である。これらの一つでも欠けていれば、どれだけ正確に番号を入力しても検索機能は有効に働かない。



詳細な解説として、まず1つ目の「年齢認証」に焦点が当てられた。これは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルなどの携帯キャリアのアカウント情報（ID）をLINEと連携させ、ユーザーが18歳以上であることを証明する手続きだ。LINE側が未成年のユーザーをトラブルから守り、安全にサービスを利用してもらうために設けている重要な工程であり、これが完了していないアカウントでは電話番号検索機能自体が使用できない仕様になっている。もし未設定の場合は、契約しているキャリアのIDを用いて認証を行う必要がある。



続いて2つ目の条件として、「相手が電話番号を登録していること」が強調された。LINEアプリに電話番号が紐付いていないアカウントは、そもそもデータベース上で検索対象とならないため、検索する前に相手側の登録状況を確認することが不可欠である。



そして3つ目は、相手側のプライバシー設定だ。たとえ電話番号が登録されていても、相手が設定画面で「友だちへの追加を許可」をオフにしている場合、検索結果には表示されない仕組みになっている。検索してもヒットしない場合は、番号の入力ミスを疑う前に、相手にこの設定を確認してもらうことが解決への近道となるだろう。



これら3つの条件を事前にクリアにすることで、電話番号検索による友だち追加は円滑に行えるようになる。連絡先交換の際の手間を減らすためにも、自身の年齢認証と相手の設定状況を改めて確認しておきたい。