◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え、４勝目の権利を持って降板し、防御率は３・０９となった。

１回裏の先頭・チョウリオには初球のボテボテの三塁へのゴロが内野安打になる不運に見舞われたが、続くチュラングを遊ゴロ併殺打。２死からコントレラスも遊ゴロに打ち取って無失点の好発進を切った。

２回は先頭のバウアーズに死球を与えると、１死一、三塁でフリリックの二ゴロの間に先取点を献上。３回は２死からチュラングに左中間へ安打を許したが、中堅手のパヘスが二塁へ好送球してアウトにして山本は助けられた。すると４回には２死満塁の大谷の打席で相手バッテリーの暴投で１点を奪って追いついた。

同点の４回は２死から安打と四球で一、二塁のピンチを迎えたが、フリリックを遊ゴロで切り抜けた。すると５回にはタッカーの２点適時三塁打、パヘスの１１号２ランなどでリードを奪った。

４点をリードした５回は３者凡退。６回は１死から２者連続安打を浴びたが、ボーンを遊ゴロ併殺打に打ち取った。７回も１安打を浴びたが無失点で切り抜けた。７回自責２以下のハイクオリティースタート（HQS）もクリアした。

山本はこの日が今季１０試合目の登板。試合前の時点で３勝４敗、防御率３・３２の成績をマークしていた。直近は４日（同５日）の敵地・アストロズ戦で３勝目を挙げてから、１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦、１８日（同１９日）の敵地・パドレス戦と２登板連続で敗戦投手になった。前回登板のパドレス戦では初回に先制弾を被弾。援護がなく敗戦投手になったが、７回３安打１失点と好投していた。

前日２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦では、先発した佐々木朗希投手（２４）が初回に３点を失いながら立ち直って５回３失点で打線も１１点を奪って３勝目をつかんだ。