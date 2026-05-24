「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが敵地で３連敗。交流戦前の最後の試合を終え、借金３の４位でターンした。今季ソフトバンク戦は８戦全敗となった。

試合後、新庄監督は「（３連戦で）２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと。しっかり整備してもらわないと」と厳しい口調で語った。

ソフトバンクについて「強いね。強い、強い！」と認め「（日本ハムが）２年前から強くなって、カモにされてるチームなかった。今年が初めて。まあ、そういう年もあるでしょう」と語った上で「ソフトバンクさんには勝ってないけど、最終的にどの順位にいるかが大事。その辺は記事で好き勝手書いてください。まあでも、今何試合終わった？４９？１００試合近くあるんやから。ここでへこたれてても仕方ないんで」と前を向いた。

開幕からここまでの戦いについて「最低でしょ。そりゃ最低でしょう。高い目標持ってるんですから。（プランとは）違う、違う」と語りつつ「まだまだ試合数あるんで。どうなるかわからない」と、見据えた。