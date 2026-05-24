[5.24 J1百年構想リーグ WEST第18節](MUFG国立)

※17:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 15 本多勇喜

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 28 吉田豊

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 6 宇野禅斗

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 21 松崎快

MF 47 嶋本悠大

MF 81 小塚和季

FW 9 オ・セフン

控え

GK 1 沖悠哉

DF 4 蓮川壮大

DF 5 北爪健吾

DF 70 高木践

MF 17 弓場将輝

MF 44 西原源樹

MF 97 大畑凜生

FW 23 千葉寛汰

FW 38 高橋利樹

監督

吉田孝行

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 5 三浦弦太

DF 19 池谷銀姿郎

DF 21 初瀬亮

MF 7 宇佐美貴史

MF 8 食野亮太郎

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 47 中野伸哉

DF 67 佐々木翔悟

MF 32 吉原優輝

MF 36 山本天翔

MF 38 名和田我空

FW 35 當野泰生

FW 42 南野遥海

FW 97 ウェルトン

監督

イェンス・ヴィッシング