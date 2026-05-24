清水vsG大阪 スタメン発表
[5.24 J1百年構想リーグ WEST第18節](MUFG国立)
※17:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 21 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 81 小塚和季
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 5 北爪健吾
DF 70 高木践
MF 17 弓場将輝
MF 44 西原源樹
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
監督
吉田孝行
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 8 食野亮太郎
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 47 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 32 吉原優輝
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
FW 35 當野泰生
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
※17:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 21 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 81 小塚和季
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 4 蓮川壮大
DF 70 高木践
MF 17 弓場将輝
MF 44 西原源樹
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
監督
吉田孝行
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 8 食野亮太郎
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 47 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 32 吉原優輝
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
FW 35 當野泰生
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング