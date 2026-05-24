『メイドインアビス』井澤詩織、キャラクターにかけた渾身の一言 富田美憂＆伊瀬茉莉也が大盛り上がり「うまい！」
映画『劇場版総集編メイドインアビス【前編】旅立ちの夜明け』舞台あいさつが24日、都内で行われ、声優の富田美憂（リコ役）、伊瀬茉莉也（レグ役）、井澤詩織（ナナチ役）が登壇した。
【写真】美しい！華やかな衣装で登壇した富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織のソロカット
ドレッシーな衣装をまとった3人は、観客からの大きな拍手に笑顔で応えながら登場した。本作は、2019年に公開されたものとなるが、客席にはこの日の上映が初見だという人もチラホラ。キャスト陣は「ようこそ！」と声を弾ませながらも、【前編】ではほとんど登場しないナナチの声を演じる井澤は「わかんないじゃん！私！」と慌てた様子を見せ笑いを誘う場面も。
舞台あいさつでは、終始思い出とともに作品を楽しそうに振り返りつつトークを展開した。8月7日〜20日には2020年の劇場版「深き魂の黎明」がリバイバル上映されると発表されると、「お盆（ボン）様をはさんでますね」とニヤリ。本作の人気キャラクター・ボンドルドと“お盆”をかけて来場を呼びかけた3人。
さらに井澤が「魂が還ってくるんだよ」と、ネタバレになるので詳細の説明は省くが、ボンドルドにちなんでつぶやくと、富田と伊瀬は「うまい！」と大盛り上がり。客席からも拍手が巻き起こっていた。
本作は、原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破し、漫画家・つくしあきひとが描く作品。2017年にテレビアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にテレビアニメ第2期『烈日の黄金郷』が放送された。続編となる劇場シリーズ第1部となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、10月23日に公開される。
『劇場版総集編メイドインアビスス【後編】放浪する黄昏』のリバイバル上映は、5月29日〜6月11日に行われる。
【写真】美しい！華やかな衣装で登壇した富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織のソロカット
ドレッシーな衣装をまとった3人は、観客からの大きな拍手に笑顔で応えながら登場した。本作は、2019年に公開されたものとなるが、客席にはこの日の上映が初見だという人もチラホラ。キャスト陣は「ようこそ！」と声を弾ませながらも、【前編】ではほとんど登場しないナナチの声を演じる井澤は「わかんないじゃん！私！」と慌てた様子を見せ笑いを誘う場面も。
さらに井澤が「魂が還ってくるんだよ」と、ネタバレになるので詳細の説明は省くが、ボンドルドにちなんでつぶやくと、富田と伊瀬は「うまい！」と大盛り上がり。客席からも拍手が巻き起こっていた。
本作は、原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破し、漫画家・つくしあきひとが描く作品。2017年にテレビアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にテレビアニメ第2期『烈日の黄金郷』が放送された。続編となる劇場シリーズ第1部となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、10月23日に公開される。
『劇場版総集編メイドインアビスス【後編】放浪する黄昏』のリバイバル上映は、5月29日〜6月11日に行われる。
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