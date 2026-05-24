フリーキャスターの丸岡いずみさんが、自身の公式ブログおよび公式Xを5月12日に更新。首に毛虫による皮膚炎が起きたことを明かしました。



【写真を見る】【 丸岡いずみ 】 人生初の毛虫被害で皮膚炎に 「こんなに痒いのね」 GWのキャンプや露天風呂が原因か





丸岡さんは「湿疹の原因は。。」と題した投稿で、「一週間ほど前から首が痒かったけど まぁ〜、そのうち治るだろう…と放置していた」とコメント。その後、鏡で確認すると「赤い発疹が綺麗に並んで出来ていて、痒みも強くなってきた」ため、病院を受診したといいます。







診察した医師は患部を見るなり「あ〜、毛虫ですね」と診断。「1週間ぐらい前に毛虫がいるような場所に行った覚えは？」と問われた丸岡さんは、ちょうど1週間前のゴールデンウィーク期間中にキャンプをしたり、川の近くの露天風呂に行ったりしていたことを思い出したといいます。







また医師からは、この時期は若葉が増えるにつれて毛虫も一気に増えるため、「毛虫シーズン」に入ったら公園などで木の下に長時間いることや、肌の露出にも注意が必要だと説明を受けたとのことです。







丸岡さんは「人生で初めて毛虫の被害にあったけど、こんなに痒いのね」と綴り、フォロワーに向けて「みなさまもお気をつけ下さい」と呼びかけました。







この投稿に「毛虫！災難だったね。いつの間にか触れてたのかな」「大丈夫ですか?皮膚は、なるべく触らないように気をつけて下さい」「毛虫経験あります！痒くて痒くて、ひたすら痒い！もう二度と刺されたくありません〜」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】