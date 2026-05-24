飛ばし屋・入谷響がツアー2勝目 吉田鈴2位、桑木志帆は4位
＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。21歳の飛ばし屋・入谷響が4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。トータル9アンダーで逃げ切り、ツアー2勝目を果たした。
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前半2バーディ・ボギーなしで回り、後続と3打差でサンデーバックナインへ。後半では17番パー3でダブルボギーを喫するなど、ティショットの乱れから2位に1打差まで詰め寄られるが、最終18番をパーで締めて頂点に立った。優勝スピーチでは「きょうは17番でダボを打って少しショックではあるんですけど、それでも優勝に届いたので、本当にうれしく思います」と安どの笑みをもらした。「3勝目、4勝目を挙げられるように、精一杯努力していきますので、今後ともよろしくお願いいたします」とさらなる活躍をファンに誓った。トータル8アンダー・2位に吉田鈴。トータル7アンダー・3位に菅楓華、トータル6アンダー・4位タイには2番パー5でアルバトロスを達成した桑木志帆が入った。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータル5アンダー・5位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル3アンダー・10位タイだった。今大会の賞金総額は1億円。優勝した入谷は1800万円を獲得した。3日間短縮競技のため、賞金ランキングへの加算は75％。【最終ラウンドの上位成績】優勝：入谷響（-9）2位：吉田鈴（-8）3位：菅楓華（-7）4位：桑木志帆（-6）5位：古江彩佳（-5）5位：皆吉愛寿香（-5）7位：河本結（-4）7位：渡邉彩香（-4）7位：申ジエ（-4）
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