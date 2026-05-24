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【TOKYO LIGHTS 2026】“全部無料”でこのクオリティ!? 都庁×光アートが圧巻すぎると話題に



東京・新宿で開催されている光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026」が、“無料とは思えないスケール”だと注目を集めている。



会場の新宿中央公園では、「Light Art Park」として最先端の光アート作品が集結。中でも直径約7メートルの地球型インスタレーションは、圧倒的な存在感で来場者の目を引く。



さらに、落合陽一氏による作品「LIQUID UNIVERSE」は、自然の計算によって映像が生成され続ける仕組みとなっており、同じ映像が二度と流れないという独自の世界観を体験できる。



昼間でも見応え十分だが、日が暮れると会場の雰囲気は一変。光が分裂するオブジェや、来場者の動きに反応するインタラクティブ作品など、幻想的な空間が広がる。土日には15分ごとに光のショーも開催されており、訪れる時間帯によって異なる表情を楽しめるのも魅力だ。



そしてクライマックスは、東京都庁第一本庁舎を舞台にしたプロジェクションマッピング世界大会。巨大な建物全体を使った映像演出は、思わず息を呑む迫力となっている。



これほどのクオリティが“無料”で楽しめるというのも驚きだ。

実際の映像や会場のリアルな雰囲気は動画でチェック！