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「そんな単純な話じゃございません」助産師HISAKOが警鐘を鳴らす“早いお産＝安産”の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師のHISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「本当の“安産”とは 早いお産＝安産ではありません。」を公開した。動画では、一般的に信じられている「早く産まれる＝安産、時間がかかる＝難産」というイメージに対し、専門家の視点から警鐘を鳴らしている。



HISAKOさんは自身の経験として、第1子の出産に58時間かかった一方、第10子はわずか20分で生まれたことを振り返った。世間的には20分で生まれた第10子を安産と呼びがちだが、実際には急激な分娩によって子宮の収縮が追いつかず、産後に「大出血を起こしてしまった」と告白。世間の思い込みに対し、「お産の良し悪しっていうのは時計じゃ決まらない」と指摘した。



さらに、急激にお産が進むスピード分娩のデメリットを解説。産道が引き伸ばされる準備ができないまま力を加えることで生じる会陰裂傷などのリスクや、赤ちゃんが肺呼吸の準備を十分にできないまま外に出てしまうことによる「一過性多呼吸」の危険性を挙げた。一方で、時間のかかるお産については、ママと赤ちゃんが少しずつ外の世界に適応していくためのメリットがあるとして肯定している。



また、陣痛促進剤の投与や帝王切開などの医療介入があったとしても、それが直ちに難産を意味するわけではないと強調。「日本の国で今お産って、ほぼほぼ全員が医療介入をしながらお産を進めています」と述べ、母子の安全を確保するための重要な手段であることを説明した。



最後にHISAKOさんは、どのような経過をたどろうと「私頑張ったよね、赤ちゃんも頑張ったよねって、2人でやり切ったよねっていう達成感のあるお産」こそが「世界一の安産」であると提言。周囲の言葉に惑わされず、「命懸けでしたお産は勲章でしかない」と、胸を張って育児をスタートさせるよう視聴者にエールを送った。