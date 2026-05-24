◇スペイン1部最終節 Rソシエダード1―1エスパニョール（2026年5月23日 バルセロナ）

レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が23日、リーグ戦最終節となった敵地でのエスパニョール戦でベンチ入りするも2試合連続出番なし。今季は24試合出場で2得点4アシストと不完全燃焼。それでも怪我のないままW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表へと合流することになった。試合は1―1で引き分け、11勝13分け14敗の勝ち点46で10位に終わった。

試合は前半28分、MFセルヒオゴメスのクロスをFWオスカルソンが押し込み先制弾。しかし、後半20分に失点。1―1のまま引き分け、リーグ戦8試合連続勝利なしと失速してシーズンを終えた。

久保は今季負傷離脱していたこともありリーグ戦出場24試合と移籍後4シーズン目にして最も少なく、ゴール数も移籍後ワーストとなる2得点のみ。4アシストを記録したものの不本意な結果に終わった。それでもカップ戦では4月にスペイン国王杯優勝に貢献し待望のプロキャリア初タイトルを獲得するなど歓喜も味わった。

最終戦でも出番なしとなったが怪我のないまま無事にシーズンを終え日本代表に合流へ。31日にはMUFG国立でアイスランド代表との壮行試合が控える。6月のW杯ではシーズンの鬱憤（うっぷん）を晴らす活躍が期待される。

W杯に向けては前節終了後に「三笘選手のためにも選ばれたメンバーが一致団結していい大会にしたい」と決意表明。左太腿裏の負傷で選外となったブライトンのMF三笘とは直接連絡を取り合っていたとし、1月から自身が同じ箇所の負傷で約3カ月離脱していた際は、イングランドから親身な連絡をもらい、励みになっていたことを明かした。