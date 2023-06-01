エスパニョールvsソシエダ スタメン発表
[5.23 ラ・リーガ第38節](RCDEスタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アントニウ・ロカ
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
FW 14 ラモン・テラッツ
控え
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
GK 30 Pol Tristán
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 26 Miguel Londoño
FW 19 キケ・ガルシア
FW 24 ティリス・ドラン
FW 32 Lluc Castell
監督
マノーロ・ゴンサレス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 38 ルケン・ベイティア
DF 47 J. Ochieng
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 18 カルロス・ソレール
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 31 ジョン・マルティン
DF 33 Iñaki Rupérez
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
※28:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アントニウ・ロカ
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
控え
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
GK 30 Pol Tristán
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
DF 38 クレメンス・リーデル
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 シャルル・ピッケル
MF 26 Miguel Londoño
FW 19 キケ・ガルシア
FW 24 ティリス・ドラン
FW 32 Lluc Castell
監督
マノーロ・ゴンサレス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 38 ルケン・ベイティア
DF 47 J. Ochieng
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 18 カルロス・ソレール
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 31 ジョン・マルティン
DF 33 Iñaki Rupérez
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 23 ブライス・メンデス
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります