23日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2026-27シーズンにアウトサイドヒッターの戸嵜嵩大（30）が海外クラブへレンタル移籍することを発表した。

東京都出身の戸嵜は駒澤大学を卒業後、東レアローズ（現・東レアローズ静岡）、VC長野トライデンツ、BNI46（インドネシア）を経て、2022年に東京GBへ入団。その後2025年にダイアモンドフードVCに短期レンタル移籍をし、チームのリーグ優勝に貢献。自身もベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。

移籍の詳細は後日、レンタル移籍先のチームより発表を予定しているとのこと。

戸嵜はクラブを通してコメントを発表している。

「2026-27シーズンも海外リーグにチャレンジします。昨シーズンの海外での経験が、自分の未熟さを改めて知る良い機会となりました。外国人枠として責任ある立場で、もう一度良い結果を残して帰ってこられるよう精進してきます。そして、東京グレートベアーズがよりグローバルなチームになるため、たくさんの方を魅了してファンを増やして帰って来たいと思います。応援よろしくお願いします」