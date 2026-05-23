2児の母・青木裕子、豪華うどん弁当公開「工夫凄すぎる」「詰め方が芸術的」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの青木裕子が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのうどん弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「工夫凄すぎる」品数豊富なうどん弁当公開
青木は、「涼しい日に冷たいおうどんにしてしまいました」とつづり、手作りの弁当の写真を投稿。肉そぼろとほうれん草、卵が絵画のように詰められた弁当箱のほか、シュウマイやミニトマトのおかずに、小さなうどんつゆのパック、そしてレモンが添えられたうどんが入った弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「冷たいおうどんのお弁当の工夫凄すぎる」「めちゃくちゃ美味しそう」「彩りが綺麗で盛り付けのセンスがレベチ」「詰め方が芸術的」「お弁当作りの参考になる」「愛情たっぷりのお弁当で憧れる」などという反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆青木裕子、うどん弁当公開
青木は、「涼しい日に冷たいおうどんにしてしまいました」とつづり、手作りの弁当の写真を投稿。肉そぼろとほうれん草、卵が絵画のように詰められた弁当箱のほか、シュウマイやミニトマトのおかずに、小さなうどんつゆのパック、そしてレモンが添えられたうどんが入った弁当を披露している。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「冷たいおうどんのお弁当の工夫凄すぎる」「めちゃくちゃ美味しそう」「彩りが綺麗で盛り付けのセンスがレベチ」「詰め方が芸術的」「お弁当作りの参考になる」「愛情たっぷりのお弁当で憧れる」などという反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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