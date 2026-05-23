この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【これだけでOK】運動ゼロでも始められる“超やさしい13分”トレ」を公開しました。運動習慣がない人や初心者でも無理なく始められる、約13分間の全身トレーニングを紹介しています。

プログラムは、立ったまま交互に膝をタップする有酸素運動からスタート。のが氏は、この動きが腹筋にも効果的だと解説しています。続いて、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」や脇腹にアプローチするツイストを加えたスクワットを行います。中盤からはマットに移動し、「クランチ」や「ヒップリフト」といった腹筋やお尻を鍛える種目に移行。さらに、「クラムシェル」や「バードドッグキープ」など、寝ながらできるトレーニングで股関節周りや体幹を丁寧に鍛えていきます。後半には「キャットカウ」や「フロッグストレッチ」といったストレッチ種目も含まれており、全身をバランス良く動かせる構成です。

のが氏は、各種目で意識すべきポイントを分かりやすく説明しており、初めての人でも正しいフォームで取り組めるようになっています。運動を始めたいけれど何から手をつけていいか分からない人にとって、新しい習慣作りの第一歩となるトレーニングです。

YouTubeの動画内容

00:38

ノーマルスクワット
01:38

クランチ
03:18

クラムシェル
08:59

バードドッグキープ
10:29

フロッグストレッチ

関連記事

【最短2分】食後の眠気対策！スキマ時間にできる有酸素運動

【最短2分】食後の眠気対策！スキマ時間にできる有酸素運動

 1日たった2分半！反り腰とぽっこりお腹を同時に解消

1日たった2分半！反り腰とぽっこりお腹を同時に解消

 筋トレ初心者の悩み「何から始める？」は、これ1本で解決

筋トレ初心者の悩み「何から始める？」は、これ1本で解決
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube