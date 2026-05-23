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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【これだけでOK】運動ゼロでも始められる“超やさしい13分”トレ」を公開しました。運動習慣がない人や初心者でも無理なく始められる、約13分間の全身トレーニングを紹介しています。



プログラムは、立ったまま交互に膝をタップする有酸素運動からスタート。のが氏は、この動きが腹筋にも効果的だと解説しています。続いて、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」や脇腹にアプローチするツイストを加えたスクワットを行います。中盤からはマットに移動し、「クランチ」や「ヒップリフト」といった腹筋やお尻を鍛える種目に移行。さらに、「クラムシェル」や「バードドッグキープ」など、寝ながらできるトレーニングで股関節周りや体幹を丁寧に鍛えていきます。後半には「キャットカウ」や「フロッグストレッチ」といったストレッチ種目も含まれており、全身をバランス良く動かせる構成です。



のが氏は、各種目で意識すべきポイントを分かりやすく説明しており、初めての人でも正しいフォームで取り組めるようになっています。運動を始めたいけれど何から手をつけていいか分からない人にとって、新しい習慣作りの第一歩となるトレーニングです。