元飼い主さんの赤ちゃんが重度の犬アレルギーだったため、保護施設に預けられ譲渡会に参加することとなったわんちゃん。なかなか里親さんが見つからなかったわんちゃんですが、最終日に『運命の出会い』が訪れることに。

ひとりぼっちの寂しい日々を過ごしていたわんちゃんが、新しい家族と出会い第二の人生を迎えた光景には、「新しい家族と沢山の思い出を作ってね」「幸せな犬生になりますように」と温かいコメントが寄せられることに。投稿は6万再生を超えて、たくさんの人に感動を届けることとなりました。

【動画：捨てられて、ひとりぼっちだった犬→譲渡会でも引き取られず…最終日に訪れた『運命の出会い』と『激変した生活』】

ケージの中でひとりぼっちの日々を過ごしていたコロちゃん

Instagramアカウント『保護犬コロちゃん』に投稿されたのは、ティーカップトイプードルのコロちゃんが、飼い主さんと出会った日の光景。

その日、コロちゃんはたくさんのわんちゃんが集まる譲渡会に参加していました。その理由は、元飼い主さんたちの赤ちゃんが重度の犬アレルギーで、保護施設に預けられてしまったから。

それまでコロちゃんは元飼い主さんたちに可愛がられていたものの、生まれてきた赤ちゃんが重度の犬アレルギーだと判明したことで、ひとりぼっちの部屋の中でケージに入れられる生活になってしまったのだといいます。

アレルギー対策のためなのかバリカンで毛を剃られ、お散歩にも行けない日々が続いたコロちゃん。そんな悲しい日々を過ごすことになったため、元飼い主さんの手を離れて譲渡会に参加することになったのでした。

譲渡会最終日に訪れた『運命の出会い』

そうして譲渡会に3日間参加したコロちゃんですが、里親さんとして名乗り出てくれる人はなかなか現れなかったとのこと。しかし、そんなコロちゃんにとって運命を変える出来事が訪れることに。

それは、現在の飼い主さんたちとの出会い！SNSで譲渡会に参加しているコロちゃんのことを知った飼い主さんは、「こんなに可愛い子には、もう家族が見つかっているだろう」と思いながらも、最終日の譲渡会の会場へ向かったそう。

すると、そこには画面越しで見ていたあのコロちゃんの姿があったのでした。その瞬間、「私を待っていてくれたんだ」と感じた飼い主さん。きっとコロちゃんが譲渡会にやってくることになったのは、飼い主さんと出会う運命に導かれたからなのかもしれません。

『犬生最高の日』を日々更新中♪

そんな辛い過去を乗り越え、飼い主さんたちの家族となったコロちゃん。おうちに来てからのコロちゃんは、『犬生最高の日』を毎日更新中。

可愛いお洋服を着てショッピングに出かけたり、大切な宝ものができたり、飼い主さんの腕の中で眠る安心感を知ったり。これまで体験したことのない幸せな出来事が、日々増え続けているといいます。

そうしてきっとこれからも、コロちゃんは今まで知らなかったたくさんの楽しい出来事を、飼い主さんや家族たちと一緒に見つけていけることでしょう。

こちらの投稿には、「飼い主さんご家族に出会えてよかった」「飼い主さんとの出会いを待ってたのかもしれませんね」「よかったね。いっぱい甘えてね！」と、感動の声が寄せられています。

Instagramアカウント『保護犬コロちゃん』では、そんなティーカップトイプードルのコロちゃんのワクワクいっぱいな幸せな日々が綴られていますよ。

コロちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護犬コロちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。