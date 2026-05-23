　23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

863.75ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
842.02ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
828.32ポイント　　22日東証グロース市場250指数現物終値
820.29ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
819.00ポイント　　23日夜間取引終値
811.00ポイント　　5日移動平均
798.56ポイント　　25日移動平均
797.50ポイント　　一目均衡表・転換線
786.00ポイント　　一目均衡表・基準線
776.83ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
760.55ポイント　　75日移動平均
755.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
739.55ポイント　　200日移動平均
733.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
727.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース