23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



863.75ポイント ボリンジャーバンド3σ

842.02ポイント ボリンジャーバンド2σ

828.32ポイント 22日東証グロース市場250指数現物終値

820.29ポイント ボリンジャーバンド1σ

819.00ポイント 23日夜間取引終値

811.00ポイント 5日移動平均

798.56ポイント 25日移動平均

797.50ポイント 一目均衡表・転換線

786.00ポイント 一目均衡表・基準線

776.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ

760.55ポイント 75日移動平均

755.10ポイント ボリンジャーバンド2σ

739.55ポイント 200日移動平均

733.37ポイント ボリンジャーバンド3σ

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

727.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース