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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『生きがい』と『平和』、あるいは『みずたまり』と『ひだまり』の話。」を公開した。動画では、人が自分らしく穏やかに生きられる時間や場所を「みずたまり」や「ひだまり」に例え、現代社会における「生きがい」や「平和」のあり方について深く考察している。



茂木氏はまず、自分らしくいられる穏やかな時間は、決して永遠に続くものではないと指摘。「夕立の後にできたみずたまり」で泳ぐメダカや、「ひだまり」で眠る猫に例え、水が乾いたり日が陰ったりするように、心地よい空間はいつか消えてしまうと語った。そして、そうした一過性の調和した心地よい状態への憧れこそが、人類が想像する「天国」や「楽園」という概念の起源ではないかという独自の見解を展開した。



子供の頃は親という安全基地の中で穏やかな時間を享受できるが、大人になるにつれて試験や仕事といった厳しい現実に直面する。茂木氏は、そんな厳しい現実の中で一瞬訪れるみずたまりやひだまりのような時間にこそ人は最も生きる喜びを感じるとし、コスタリカの「プーラ・ヴィーダ」という言葉を引き合いに出した。さらに、大人になると学校やレストランのように、他者のために心置きなく過ごせる「居場所」を自ら設計し、提供することが仕事になっていくと説明した。



また、「生きがい」については「他人に迷惑をかけない」「競争や評価、点数ではなく、今ここにいる喜びであり、自己完結していること」と定義。競争の要素が入ると資源の奪い合いに発展し、戦争につながる可能性があると懸念を示した。犬の散歩やコーヒーを飲むといった、平和な行動こそが生きがいの本質であると説いた。



最後に茂木氏は、生きがいを思う存分に発揮できる「みずたまり」や「ひだまり」の時間をいかに確保するかが、自身の心の平和につながると主張。互いに協力してコミュニティを築き、生きがいを享受できる場所を作ることが、個人の心の平和であり、ひいては世界の平和にもつながっていくのだと視聴者に語りかけた。