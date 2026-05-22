女優の山口智子が、夫の俳優・唐沢寿明との夫婦ショットを公開し、話題となっている。

山口は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＯ！ＧＯ！ラリーｉｎ熊本、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。ご協力ありがとうございました！」と記し、サングラスをかけ、唐沢が運転するオープンカーの助手席に乗るショットをアップ。後部座席には熊本の人気キャラクター・くまモンのぬいぐるみも“同乗”している。

「今年は熊本地震から１０年。全国から集結したクラシックカーを愛する仲間と共に、改めて復興への願いを込めて、三角西港、天草、水害にみまわれた人吉市、五木村などの新たな地や、雄大な阿蘇のカルデラを走りました。ラリーの様子はＹｏｕＴｕｂｅ「山口智子の風穴！？」にて配信予定です」とつづった。

この投稿には、「本当に素敵なご夫婦ですね お二人の変わらない素敵な関係にいつも憧れます」「めちゃ楽しそう！理想のご夫婦」「相変わらず、唐沢さんはカッコいいし、山口さんはかわいいですね」「夫婦、仲睦まじく素敵です」「最高！横がおカッコイイ！」「唐沢さん、めっちゃ焼けてる」などのコメントが寄せられた。