「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏が2026年5月21日にXで、堀江氏がプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」について、警察や保健所などに連絡される被害に遭っているとし、料理研究家のリュウジさんに対して「めちゃくちゃ迷惑してます」と訴えた。

食用菊のパフォーマンスに「美しい。この儚さが日本の美」

堀江氏がプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」では、複数の客がうちわの上にのせた食用菊を一斉に大きな寿司桶目掛けて散らすというパフォーマンスを行っており、これが4月頃に波紋を広げていた。

リュウジさんはこのパフォーマンスについて、「あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った？」などとXで批判をしたほか、動画でも言及。生産者および食用菊の消費を応援することを目的として、食用菊を使ったレシピを公開していた。

堀江氏はこの時、「F1のシャンパンファイトとかプロ野球のビールかけとの違いがわからない。お店では日常だけど、お客さんにとってはハレの舞台なんでね」などと反論していた。

堀江氏は5月21日にXで、WAGYUMAFIAの食用菊を使ったパフォーマンスの動画を投稿。「美しい。この儚さが日本の美。桜の花が散るように菊の花を散らせて食べさせる」とコメントした。

リュウジさんはこれに、「堀江さん、菊の花をバラまいて床におとして無駄にするより たっぷりご飯に混ぜこんでおにぎりにしてみてよ」「僕はバラまくよりこっちの使い方の方が何倍も美しいし美味しいと思います」と、反応していた。

堀江氏は続く投稿で、「WAGYUMAFIAの罪もなきスタッフが、リュウジの煽りのせいでイキったフォロワーたちが、警察や消防、保健所に電凸して対応に大変で本当にめちゃくちゃ迷惑してます」と訴えた。

リュウジさんに対し、「それ認識しててリュウジは煽り続けるのかな？威力業務妨害的なことを意図してるのかな？」と憶測し、「それだったらめちゃくちゃ嫌だなぁ」とした。

リュウジさんのせいとは限らないのではといった声が寄せられると、堀江氏は「REAL VALUEで全く同じ映像流して全く炎上しなかったし、何年も同じことやってて全く炎上しなかったのに、リュウジが奴の情弱フォロワー向けに悪口書いたから炎上したんだろ。リュウジのせい以外何があるんだ？」と、反論している。