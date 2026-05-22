バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、ゲーム「スーパーマリオ」の登場キャラクター「ヨッシー」が題材のハズレなし「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を、2026年5月23日から全国の「ファミリーマート」および任天堂公式ショップ「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」などで順次発売する。

マグカップや小皿、メモやタオルなど実用品も多数

「スーパーマリオ」シリーズなどに登場する「ヨッシー」のみを揃え、ぬいぐるみやマグカップ、プレートコレクションなどをラインアップする。

A賞は、りんごを抱えてお座りした姿の、約29センチサイズ「ヨッシーのぬいぐるみ with りんご」（全1種）。B賞は、みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から選べる、約13センチサイズの「カラフル ヨッシーぬいぐるみマスコット」（全3種）が当たる。

C賞は、取っ手がりんごデザインの「とってもすてきなマグカップ」（全1種）。D賞は、食事や小物置きなどに使える小皿「プレートコレクション」（全4種）。E賞は、ラバーコースター2種/ラバークリップ2個セット2種/ラバーチャーム2種の「ラバーコレクション」（全6種）。

F賞は、ジッパーバッグとステッカー、メモとステッカーの「ジッパーバッグ・メモコレクション」（全6種）。G賞は、マイクロファイバータオル、ジャガードタオルなど「ファブリックコレクション」（全6種）。全7等級27種の中から必ずいずれかが当たる。

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、おやすみ姿の「おやすみヨッシーのぬいぐるみ」を用意。約50センチサイズ「おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回750円（税込）。