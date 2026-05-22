【コストコ】に大・感・謝ッッ！ コーヒーのお供にいかが？「大容量おやつ」

【コストコ】には、見ているだけで楽しくなるようなボリューム満点 & 大容量な商品が盛りだくさん。今回はそのなかでも注目したい、「大容量おやつ」をご紹介します。家族みんなで楽しめる焼き菓子や、シェアしやすい個包装のおやつといった、インスタグラマーが実際に買って紹介している商品をピックアップ。ぜひ、次回のコストコでのお買い物の参考にしてみてください。

ビッグサイズのコストコ製造マフィン

まずは、@empireo25さんが「一つでお腹いっぱいになりそう」とコメントしている、「オレンジクランベリーマフィン」をピックアップ。コストコで製造され販売しているマフィンに、注目している人も多いかも。6個入りで\798（税込）と手頃な価格ながら、1個約150gとビッグサイズなところもコストコならでは。@empireo25さんは、「食べ応えある」と実食後も満足した様子。

程よい甘さのふんわり生地

空気を含んでふんわりとふくらんだ生地には、ドライフルーツが入っています。@empireo25さんによると、「食べてみるとバター風味で甘じょっぱい感じ」とのことなので、甘い × しょっぱいでパクパク食べ進められそう。電子レンジやオーブントースター等で軽く温めても、美味しく食べられそうです。家族や友達と、わいわい楽しむおやつタイムにぴったりかも。

シェアもおすすめ！ 個包装のミニドーナツ

牛柄のパッケージが目を引くこちらは、「千年屋 おいしいドーナツ 20個入り」です。公式サイトによると、「独自配合の生地を牛乳と卵の水分だけで練り上げ、家庭でつくるドーナツをイメージ」とのことで、食べればちょっぴり懐かしい気分になれるかも。牛乳は、「八ヶ岳高原牛乳100%」なのだそう。賞味期限が長めで、個包装になっているのでシェアしやすいところも、嬉しいポイント。毎日のおやつ用にストックしておくのも良さそうです。

個包装も牛柄で可愛い！

箱の中の個包装パッケージも牛柄になっています。@empireo25さんいわく「ふんわりしてて口どけが良いタイプの生地」とのこと。「わりと普通に食べやすい安心感」とのことで、小さい子どもがいる家庭でも買いやすそう。大人がひと口で食べられるくらいの大きさのようなので、疲れた時にちょっとつまむのにもぴったりかも。コーヒーや紅茶とあわせれば、気軽におうちカフェが楽しめそうです。

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※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A