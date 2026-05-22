恵比寿・代官山34店舗が日本酒街歩きの舞台に。全国40酒蔵を巡る「おいしいSAKEウォーク」が過去最大規模で5月23日開催

2026年5月23日、恵比寿・代官山エリアが丸ごと日本酒の祭典に変わる。エリア内で全国の酒蔵の美酒を楽しめ、前回の参加者満足度は93％に達した街歩きイベント「おいしいSAKEウォーク in 恵比寿・代官山2026」が、過去最大規模で開催される。2023年のスタートから4回目を迎える今回は全国40酒蔵と34の店舗や特設会場がリストに名を連ね、参加蔵、参加店舗ともに過去最多となった。チケットはオリジナル酒器と10枚綴り飲食チケット、ガイドMAP付きで前売券が4500円、当日券は5500円。

〆張鶴、龍力、天隠……40蔵の酒と、この日だけの特別メニューが待つ

イベントには東北から九州まで個性の異なる40蔵が顔を揃え、参加者は自分のペースで街を歩きながら各店舗で蔵元・蔵人から直接話を聞きつつ盃を傾けることが可能。

酒蔵は「〆張鶴」の宮尾酒造、「神蔵」の松井酒造、「龍力」の本田商店、「奥」で昨年開催時の「推しSAKEグランプリ」を獲得した山粼合資会社などが登場するほか、島根県出雲市で「天穏」を醸す板倉酒造有限会社なども参加。また、蔵としての参加ではないが「秋田の銘酒セレクション」として「新政」も提供されるという。

料理との掛け合わせも見どころの一つで、ミシュランのビブグルマンに7年連続選出される焚き火イタリアン「falò」や予約困難店の「酒 秀治郎」「麦酒庵」「きたぽん酒」、そして前回「推し店グランプリ」となった「長崎天麩羅こうてん」など、恵比寿・代官山を代表する店が、この日のために用意した特別ペアリングメニューを提供。蔵元が選んだ酒とシェフが選んだ料理が出会う瞬間は、他では体験できない醍醐味となる。

街歩きの途中や帰り道には、「山本商店」「岩崎酒舗」「角打ち、恵比寿 by kyokyo」などでの試飲販売も楽しめる。気に入った一本はそのまま持ち帰り可能。代官山・恵比寿西・恵比寿南・恵比寿東の4エリアにそれぞれ受付を設けており、どこからでもスタートできる。開催時間は参加店舗や特設会場ごとに変わるが、コアタイムは12時から16時。

なお、「エコ参加特典」として、過去回のオリジナル酒器を持参した参加者には追加でチケット1枚をプレゼントするという。イベント詳細の確認、チケットの購入は公式サイトで可能だ。

参加酒蔵一覧（40蔵＋1セレクション）

＜東北エリア＞

【月の輪】 有限会社月の輪酒造店（岩手県紫波町）

【紫宙】 紫波酒造店株式会社（岩手県紫波町）

【はじまりのお酒】 はじまりの学校（岩手県紫波町）

【六歌仙/山法師】 株式会社六歌仙（山形県東根市）

※秋田の銘酒セレクション【新政】他 （秋田県）※酒蔵から参加なし

＜関東・甲信越エリア＞

【一品】 吉久保酒造株式会社（茨城県水戸市）

【菊乃香】 菊乃香酒造株式会社（茨城県日立市）

【武勇】 株式会社武勇（茨城県結城市）

【開華】 第一酒造株式会社（栃木県佐野市）

【群馬泉】 島岡酒造株式会社（群馬県太田市）

【菊泉】 滝澤酒造株式会社（埼玉県深谷市）

【セトイチ】 株式会社瀬戸酒造店（神奈川県開成町）

【〆張鶴】 宮尾酒造株式会社（新潟県村上市）

【たからやま】 たからやま醸造株式会社（新潟県新潟市）

【ゆきのまゆ/深然/苗場山】 苗場酒造株式会社（新潟県津南町）

【お福正宗】 お福酒造株式会社（新潟県長岡市）

【夜明け前】 株式会社小野酒造店（長野県辰野町）

【今錦】 米澤酒造株式会社（長野県中川村）

【帰山】 千曲錦酒造株式会社（長野県佐久市）

＜東海エリア＞

【花盛】 花盛酒造株式会社（岐阜県八百津町）

【富士山】 牧野酒造合資会社（静岡県富士宮市）

【勲碧】 勲碧酒造株式会社（愛知県江南市）

【千瓢/千実】 水谷酒造株式会社（愛知県愛西市）

【木曽三川】 内藤醸造株式会社（愛知県稲沢市）

【長珍】 長珍酒造株式会社（愛知県津島市）

【國盛】 中埜酒造株式会社（愛知県半田市）

【人生劇場】 神杉酒造株式会社（愛知県安城市）

【奥】 山粼合資会社（愛知県西尾市）

【四海王】 福井酒造株式会社（愛知県豊橋市）

【鈿女】 伊藤酒造株式会社（三重県四日市市）

【丸彦】 丸彦酒造株式会社（三重県四日市市）

＜関西・中国・四国・九州エリア＞

【忍者】 瀬古酒造株式会社（滋賀県甲賀市）

【神蔵】 松井酒造株式会社（京都府京都市）

【龍力】 株式会社本田商店（兵庫県姫路市）

【天穏】 板倉酒造有限会社（島根県出雲市）

【五橋】 酒井酒造株式会社（山口県岩国市）

【三芳菊】 三芳菊酒造株式会社（徳島県三好市）

【伊予賀儀屋】 成龍酒造株式会社（愛媛県西条市）

【国の壽】 目野酒造株式会社（福岡県柳川市）

【幸姫】 幸姫酒造株式会社（佐賀県鹿島市）

【赤屋根スピリッツ】 佐多宗二商店（鹿児島県南九州市）

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