ジョン・スーフー氏が撮影した大谷翔平の“素顔!?”

ベンチ裏の通路で、大谷翔平投手の“悪ガキ”行為が発覚した。ドジャースの球団カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が20日（日本時間21日）、自身のインスタグラムを更新。大谷の姿を捉えた1枚が話題となっている。

ドジャースは19日（同20日）、敵地でパドレス戦に臨み5-4で逆転勝利を飾った。スーフー氏はこの試合の様子をスライドショー形式で投稿。大谷以外にも、フレディ・フリーマン内野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手らの迫力あるプレー写真が数多く公開されている。

試合前後での通路やベンチで撮影された貴重なオフショットもあり、その中の1枚で、大谷が用具係兼バットボーイのハビエル・ヘレラさんに“イタズラ”をする瞬間が、至近距離から捉えられている。

通路で撮影された1枚では、直立不動のヘレラさんに、大谷が右足で軽く蹴るような仕草を見せている。うつむくヘレラさんも大谷も笑みを浮かべており、チームの雰囲気の良さが伝わる秘蔵ショットとなっている。（Full-Count編集部）