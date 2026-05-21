ドイツ代表、北中米W杯のメンバー発表！ キミッヒやムシアラら26名…40歳GKノイアーが2年ぶり復帰
DFB（ドイツサッカー連盟）は21日、FIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名を発表した。
ドイツ代表は、スロバキア代表、北アイルランド代表、ルクセンブルク代表と同居したFIFAワールドカップ2026欧州予選のグループAを5勝1敗と1位で終え、19大会連続21度目のワールドカップ出場を決めた。本大会のグループステージではキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦し、まずは3大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指す。
そんなドイツ代表の、北中米へ向かう26名の選手たちが発表された。DFジョシュア・キミッヒ、MFカイ・ハヴァーツ、MFフロリアン・ヴィルツらが順調に選出されたほか、腓骨骨折の影響により今季前半戦を棒に振ったMFジャマル・ムシアラが、昨年3月のUEFAネーションズリーグ2024−25以来となるドイツ代表復帰を果たした。
加えて、今季バイエルンで公式戦通算37試合に出場したGKマヌエル・ノイアーが、EURO2024以来、2年ぶりの復帰を果たした。同選手は2010年の南アフリカ大会からドイツ代表のゴールマウスを託されており、今大会で5大会連続の出場となる。
一方で、4月に右太ももの内転筋を負傷したFWセルジュ・ニャブリは、ケガの影響によりメンバー入りはならず。3月シリーズで招集されていたDFヨシュア・ヴァグノマンやMFクリス・ヒューリッヒらもメンバーから外れた。
ユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだFIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名は下記の通り。
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF／FW
ナディーム・アミリ（マインツ）
マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
レナート・カール（バイエルン）
ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）
アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）
▼スイスvsドイツ
▼ドイツvsガーナ
ドイツ代表は、スロバキア代表、北アイルランド代表、ルクセンブルク代表と同居したFIFAワールドカップ2026欧州予選のグループAを5勝1敗と1位で終え、19大会連続21度目のワールドカップ出場を決めた。本大会のグループステージではキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦し、まずは3大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指す。
加えて、今季バイエルンで公式戦通算37試合に出場したGKマヌエル・ノイアーが、EURO2024以来、2年ぶりの復帰を果たした。同選手は2010年の南アフリカ大会からドイツ代表のゴールマウスを託されており、今大会で5大会連続の出場となる。
一方で、4月に右太ももの内転筋を負傷したFWセルジュ・ニャブリは、ケガの影響によりメンバー入りはならず。3月シリーズで招集されていたDFヨシュア・ヴァグノマンやMFクリス・ヒューリッヒらもメンバーから外れた。
ユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだFIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表のメンバー26名は下記の通り。
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
アレクサンダー・ニューベル（シュツットガルト）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（バイエルン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF／FW
ナディーム・アミリ（マインツ）
マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
レナート・カール（バイエルン）
ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）
アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）
【ハイライト動画】ドイツ、3月シリーズではスイス＆ガーナに連勝
▼スイスvsドイツ
▼ドイツvsガーナ