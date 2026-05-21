直筆サイン抽選・チケット提示で10%割引！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」

記事ポイント 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になります 2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールド和歌山公演が開催されます市内宿泊者を対象に、出演者の直筆サイン入りパンフレットが抽選でプレゼントされます公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になります

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールでプリンスアイスワールドの和歌山公演が開催されます。

公演にあわせて和歌山市役所観光課が4つの特別企画を展開し、宿泊者限定の抽選キャンペーンからキッチンカーマルシェ・土産品割引まで、和歌山の食と物産を体験できる機会が会場内外に広がります。

フィギュアスケートの観覧と和歌山ならではの食・物産をあわせて楽しめる構成です。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」





開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 ／ MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

プリンスアイスワールド和歌山公演は、和歌山ビッグホエールを舞台に2日間にわたって繰り広げられるフィギュアスケートショーです。

公演にあわせて和歌山市役所観光課が実施する特別企画は4つあり、市内宿泊者限定のプレゼントキャンペーン、出演者控室での和歌山物産PR、会場外広場のキッチンカーマルシェ、公演チケット提示による土産品割引が組み合わさっています。

会場となる和歌山ビッグホエールの内外で和歌山の食・物産が体験できる設計となっており、公演観覧に加えて和歌山ならではの魅力に触れられる機会が複数用意されています。

市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設に宿泊した方を対象に、会場内の観光案内所ブースで応募が受け付けられます。

応募者の中から抽選で、出演者の直筆サイン入りパンフレットが数量限定でプレゼントされます。

当選者のみへの提供となるため、応募できる機会はこの2日間に限られます。

詳細な応募手順は和歌山市公式ホームページに掲載されます。

和歌山物産コーナー





プリンスアイスワールドの出演者控室内に「和歌山物産コーナー」が設置されます。

和歌山のスイーツ・加工品・農産品など特産品が出演者に直接提供され、出演者を介した和歌山の魅力発信につながります。

コーナーで取り上げられる産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェと和歌山市観光土産品センターでも購入できます。

キッチンカーマルシェ





和歌山ビッグホエールの会場外広場でキッチンカーマルシェが開設されます。

和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューをはじめ、軽食やスイーツなど幅広いメニューが提供されます。

出演者に提供される和歌山産品の一部も会場外で販売される予定で、出演者と同じ「和歌山の味」を来場者も購入できます。

土産品10%割引特典





6月19日（金）から21日（日）の3日間、和歌山市観光土産品センター（和歌山市一番丁3番地、営業時間9:00〜18:00）で公演チケットを提示した来場者に10%割引が適用されます。

出演者に提供された和歌山産品の一部もここで取り扱われており、公演観覧の記念に和歌山ならではの土産を手に取れます。

直筆サイン入りパンフレットの抽選応募から公演チケット提示で受けられる10%割引まで、宿泊・来場・買い物それぞれの場面で特典が設けられています。

和歌山県産食材を使ったキッチンカーグルメや物産コーナーの特産品と組み合わせることで、フィギュアスケート観覧の前後も含めた和歌山滞在がより充実したものになります。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定キャンペーンの応募はどこで受け付けていますか？

A. 会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

対象は公演開催日に和歌山市内の宿泊施設に宿泊した方で、抽選で当選した方に出演者の直筆サイン入りパンフレットが提供されます。

Q. 和歌山市観光土産品センターの割引はいつからいつまで利用できますか？

A. 6月19日（金）から21日（日）の3日間が対象です。

公演チケットの提示が必要で、割引率は10%です。

営業時間は午前9時から午後6時です。

Q. キッチンカーマルシェでは和歌山産品も購入できますか？

A. 出演者控室の和歌山物産コーナーで提供される産品の一部が、会場外のキッチンカーマルシェでも販売される予定です。

和歌山県産食材を使ったグルメメニューや軽食・スイーツも提供されます。

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