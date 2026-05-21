広い荷室と両側スライドドアで高い実用性を実現

4人乗りで荷室の広いバンを求める市場ニーズに応え、スズキが開発したのが「エブリイ」です。

前身となる「スズライト キャリイバン」は1964年9月に発売され、その後「キャリイバン」を経てエブリイへと車名を変更し、現在のモデルへと至っています。

【画像】これが“一番安い”スズキ「エブリイ」一部仕様変更モデルです！ 画像を見る！（30枚以上）

優れた積載性と実用性を高めながら、仕事を効率よくこなせる商用車として、長年にわたり高い人気を集めてきました。

そんなエブリイですが2026年5月8日、一部仕様変更が実施され、フロントデザインはより堅牢で存在感のあるスタイルへ進化しました。

さらに、ブラックを基調としたインテリアを採用し、視認性を高めるデジタルスピードメーターも搭載されています。

現行モデルは、大きく分けて「JOINターボ」「JOIN」「PC」「PA」の4グレードが展開されています。

なかでも最も価格が安いモデルは「PA 2WD 5MT」です。エントリーモデルでありながら、高い積載性や力強い走行性能を備えており、他グレードに引けを取らない実力を持っています。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mm。なかでもPAは荷室空間が広く、荷室長1910mm×荷室幅1320mm×荷室高1240mmを確保しています。

さらに、後部開口部は高さ1165mm×幅1340mmと大きく、大型のダンボールや脚立なども余裕を持って積載できます。

加えて、左右両側にスライドドアを備えているため、狭い場所でも荷物の積み下ろしや乗り降りがしやすく、優れた実用性を発揮します。

最安仕様のPA 2WD 5MTは、商用車らしいシンプルで実用性重視のデザインが特徴です。外観は未塗装ブラックのフロントグリルやドアミラー、スチールホイール＋センターキャップを採用し、無駄を省いた機能的なスタイルとなっています。

また、ヘッドランプはハロゲンタイプを採用しており、堅実で親しみやすい印象を与えます。

ボディカラーは全7色を用意。ホワイト、シルキーシルバーメタリック、ブルーイッシュブラックパール、アイビーグリーンメタリック、ツールオレンジ、モスグレーメタリック、デニムブルーメタリックが設定されています。

インテリアには、ビニールレザー仕様のフロアカーペットとシートを採用。さらに、使い勝手に優れた収納スペースを豊富に備えており、必要な道具をすぐに取り出せるため、仕事をスムーズに進められます。

また、シンプルなメーターとAM／FMラジオを装備し、必要十分な機能に絞った実用的な室内空間に仕上げられています。

安全機能面では、スズキの予防安全技術「セーフティサポート」や、歩行者や車両を検知して衝突被害の軽減を図る「デュアルセンサーブレーキサポートII」や「標識認識機能」を搭載。

加えて、高速道路での運転負担を軽減する「車線逸脱抑制機能」や「ふらつき警報機能」も備えています。

パワートレインには、水冷4サイクル直列3気筒エンジン（R06A型）を搭載し、DOHC12バルブ吸排気VVTを採用。

駆動方式は2WD（後輪駆動）、トランスミッションは5速MT。最高出力は49PS、最大トルクは60Nmを発揮します。

燃費性能はWLTCモードで17.2km／Lを実現しており、エブリイ全モデルの中でも優れた低燃費性能を誇ります。

そんなPA 2WD 5MTのメーカー希望小売価格（消費税込み）は134万3100円。高い実用性を備えたエブリイは、ビジネスシーンの最前線で活躍する1台といえるでしょう。