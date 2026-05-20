２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９７銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円３３銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円００銭近辺で推移していたが、その後、ドルは下落基調となり、午後１時過ぎには１５８円８２銭近辺まで軟化した。米国や日本での金利上昇が続いているほか、原油は高止まり状態にあるものの、１６０円近辺では政府・日銀による為替介入が警戒されるほか、６月の日銀金融政策決定会合での追加利上げへの思惑も浮上するなか、ややドル売り・円買いが優勢となった。もっとも、下値には値頃感からの買いが入り午後３時にかけ値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９５ドル前後と同０．００４０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS