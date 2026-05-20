【ムーミン付録】おしゃれな保冷バッグが登場！たっぷり入るスクエア型で便利に使えるよ♪

2026年5月20日（水）発売の雑誌『リンネル』6月号の付録に、MOOMIN（ムーミン）の保冷バッグが登場！

（写真）スクエア型でたっぷり入る！【ムーミン 保冷バッグ】

スクエア型の保冷バッグについて、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【ムーミン付録】「お出かけ保冷バッグ」を徹底レビュー！

素材・サイズ

素材：ポリエステル、綿

サイズ：（約）高さ21×幅23.5×マチ14cm

持ち手：（約）41.5cm

ムーミンのコミックイラストがおしゃれ！スクエア型の保冷バッグ

カラーはアイボリー。ナチュラルな風合いのコットンキャンバス調の生地感が引き立つ、やさしい色味です。

持ち手やファスナーには、グリーンがかったグレーを採用。この絶妙なカラーが、ムーミンらしい北欧テイストとよく合っていて、洒落感もしっかり演出してくれています。

フロントには、ムーミンのコミックイラストを大きくプリント。少し眉をひそめたような表情のムーミンがなんとも愛らしく、見れば見るほど味わいのあるデザインです。

コミックイラストなので、キャラクターモチーフでも甘くなりすぎず、おしゃれで大人っぽく持てるのも魅力。さらに、珍しいスクエア型のボックスフォルムも印象的で、持っているだけで絵になる保冷バッグに仕上がっています。

大容量でオンにもオフにも活躍！

持ち手は肩がけもできる長さですが、ややぴったりめの印象。肩にかけられないわけではないものの、手持ちやハンドバッグ風に持つほうがしっくりくると感じました。

開口部はWファスナー仕様で、ガバッと大きく開くつくり。中が見やすく、物の出し入れがしやすいのもうれしいポイントです。

内側にはアルミ生地を使用しており、保冷機能付き。気温が高くなるこれからの季節にありがたい仕様です。

高さは550mLペットボトルを立てて収納できるサイズ感。誌面には500mLペットボトルが8本収納可能と記載されていたため、自宅にあった550mLペットボトルで試してみたところ、7本収納できました。

500mLペットボトルより550mLのほうがやや太めなので、8本は入りませんでしたが、それでも十分すぎる収納力！個人的には、7本入れるより6本のほうが、ファスナーを閉めたときのシルエットがよりきれいに見えるように感じました。

続いて350mL缶も入れてみたところ、誌面の記載どおり6本収納可能でした。

さらに、容量1,100mLのジップロックコンテナも2つ重ねて収納できる幅と高さがあり、収納力はかなり優秀。加えて、350mL缶もしくは550mLペットボトルも一緒に入れられるため、レジャーシーンでも便利に使えそうです。

マチがしっかりあるので、お肉のパックやお弁当も傾けずにすっきり入れられるのも高ポイント。背面にはポケットも付いているので、スマホやお財布などを入れておくのにも便利です。普段のお買い物バッグとしてはもちろん、ちょっとそこまでの外出にも活躍してくれそう！

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『リンネル』6月号の付録「お出かけ保冷バッグ」は、ムーミンのコミックイラストをおしゃれに楽しめるデザインと、見た目以上の収納力を兼ね備えたアイテムでした。

北欧らしいやさしい配色やスクエア型のフォルムも魅力的で、キャラクターデザインでも大人っぽく持てるのがうれしいポイント。保冷機能付きで、普段のお買い物にはもちろん、ランチバッグやレジャー用としても幅広く活躍してくれそうです。

気になった方は、コンビニや書店でチェックしてみてくださいね！

■書籍情報

『リンネル』2026年7月号

発売日：2026年5月20日（水）

価格：1,690円（税込）

付録：MOOMIN（ムーミン）スクエア型でたっぷり入る！お出かけ保冷バッグ