女性ホルモンが少ないと顔にどのような特徴が現れる？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「女性ホルモンが多いと顔」にどのような特徴が現れるかご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

女性ホルモンとは、主にエストロゲンとプロゲステロンの2種類を指します。これらは思春期以降に分泌が増え、月経周期を形成しながら、妊娠・出産、更年期といった女性のライフステージに深く関わります。

女性ホルモンは生殖機能の調整だけでなく、骨、血管、皮膚、脳など全身に作用するため、分泌量や変動によって体調や外見に変化が現れることがあります。

女性ホルモンは主に卵巣から分泌されますが、その分泌は脳の視床下部と下垂体によってコントロールされています。脳からの指令を受けて卵巣が働くことで、ホルモン分泌のリズムが保たれています。

このため、強いストレスや生活習慣の乱れ、過度なダイエットなどが続くと、脳からの指令が乱れ、結果として女性ホルモンの分泌量にも影響が及ぶことがあります。

女性ホルモンは体のさまざまな機能を支えています。

生殖機能を支える

エストロゲンとプロゲステロンは、排卵や月経周期の調整、妊娠の成立・維持に関与します。これらのホルモンの変動によって、月経前後の体調変化が起こります。

骨の健康を保つ

エストロゲンは骨の新陳代謝に関与し、骨吸収を抑える働きを持っています。分泌量が低下すると骨密度が低下しやすくなり、骨折のリスクが高まります。

血管や脂質代謝に関与する

女性ホルモンは血管の柔軟性を保ち、LDLコレステロールの増加を抑える方向に働きます。閉経後に生活習慣病のリスクが高まる背景には、この作用の低下が関係しています。

肌や髪の状態を整える

エストロゲンは皮膚の水分保持やコラーゲン生成に関与し、肌のハリや髪の成長周期を支えています。

自律神経や精神面に影響する

女性ホルモンは脳内の神経伝達物質とも関係し、気分の安定や睡眠の質に影響を与えるとされています。

女性ホルモンが低下すると、皮膚や血管、自律神経の働きに影響が及び、顔や肌にも変化が現れることがあります。特に閉経前後では、ホルモン変動が大きくなるため、こうした変化を自覚しやすくなります。

ほてりやのぼせのような症状が現れる

自律神経の調整がうまくいかなくなることで、顔が急に熱くなる、赤くなるといった症状が出ることがあります。時間帯や気温に関係なく起こる場合もあります。

汗をかきやすくなる

顔や頭部に発汗が集中しやすくなり、日常生活で不快感を覚えることがあります。これも自律神経の乱れと関係しています。

顔に脂肪がつき丸くなる

ホルモンバランスの変化により脂質代謝が変わり、顔の脂肪分布が変化することがあります。その結果、以前と印象が変わったと感じる人もいます。

肌の弾力が低下する

コラーゲン量の低下や皮膚構造の変化により、たるみを感じやすくなります。特にフェイスラインの変化を自覚するケースが多くみられます。

しわが増える

乾燥や弾力低下が重なることで、目元や口元のしわが目立ちやすくなります。加齢変化の一部として現れることが一般的です。

女性がホルモンバランスを上手にコントロールする方法

ホルモンバランスの乱れの原因には、ストレスや特定の医薬品、ステロイド剤の使用、または何らかの病気などがあります。ここでは、自分で気をつけることができる方法をみていきましょう。ただし、症状が続く場合には内分泌内科や婦人科などで相談することが大切です。

健康的な体重を維持する

過度なダイエットや急激な体重増減は、ホルモン分泌に影響します。適正体重を意識することが大切です。

バランスの取れた健康的な食事を摂る

特定の食品に偏らず、たんぱく質・脂質・炭水化物を適切に摂取することが、ホルモン合成を支えます。

定期的に運動する

ウォーキングなどの軽い有酸素運動は、自律神経の安定や血流改善につながります。

ストレスを管理する

慢性的なストレスは視床下部の働きを乱し、ホルモン分泌に影響します。自分なりのリラックス方法を持つことが重要です。

質の良い睡眠をとる

睡眠不足や生活リズムの乱れは、ホルモン分泌リズムに影響します。就寝時間を一定に保つことがポイントです。

ここまで女性ホルモンが多い顔について紹介しました。ここでは「女性ホルモンが多い顔」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

女性が一番綺麗に見える時期はいつなのでしょうか？

木村 香菜（医師）

特定の年齢や時期を一概に示すことはできませんが、体調や生活リズムが安定し、女性ホルモンの分泌バランスが比較的保たれている状態では、肌や表情に良い影響が現れやすいと考えられます。

十分な睡眠や適切な食事、無理のない運動が習慣として定着していると、血流や肌の状態が整い、顔色や表情がいきいきとした印象になることがあります。一方で、女性ホルモンの分泌量は年齢とともに変化するため、「若いほどよい」「分泌が多いほどよい」とは限りません。年齢やライフステージに応じた体調管理ができていることが、結果として外見の印象にも反映されるといえるでしょう。

まとめ

女性ホルモンは、顔つきや肌の状態を含め、女性の体に幅広く影響します。「多い・少ない」という視点だけで判断するのではなく、年齢や体調に応じた自然な変化として理解することが大切です。顔や体調の変化が気になる場合には、内分泌内科や婦人科で相談しましょう。

「女性ホルモン」と関連する病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系

婦人科の病気

動脈硬化脂質異常症

月経不順

更年期障害子宮内膜症子宮筋腫

女性ホルモンの変化は年齢や体調によって自然に起こりますが、症状が強い場合や日常生活に支障がある場合には、医療機関での相談が勧められます。

「女性ホルモン」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

ほてりやのぼせが起こる

汗をかきやすくなる

気分の落ち込みや不安感が続く

睡眠の質が低下する

肩こりや筋肉のこわばりを感じやすくなる

これらの症状は一時的に現れることもありますが、長期間続いたり日常生活に支障をきたしたりする場合には、内分泌内科や婦人科での相談が勧められます。

参考文献

女性ホルモンとライフステージ｜厚生労働省

7.月経周期と女性ホルモンのメカニズム｜日本産婦人科医会

Facial appearance is a cue to oestrogen levels in women. Proc Biol Sci. 2006

Effect of estrogens on skin aging and the potential role of SERMs. Clin Interv Aging. 2007

アロマターゼ阻害薬（ホルモン）療法｜国立がん研究センター 中央病院

Hormonal Imbalance: Causes, Symptoms & Treatment｜Cleveland Clinic

Low Estrogen: Causes, Symptoms, Diagnosis & Treatment｜Cleveland Clinic