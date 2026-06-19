この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が「【浮気調査】「旦那大丈夫でした？」バリキャリ妻の蜜愛｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、家事や育児を担い妻を支えてきた夫からの依頼を受け、昇進して帰りが遅くなったという妻の素行調査を行う様子と、その後の衝撃的な結末が収められている。



夫は、仕事が大好きで昇進した妻を支えるため、家事や育児を積極的にこなしていた。しかし、妻の社用携帯に「今日旦那大丈夫だった？笑」というメッセージがあるのを発見。さらに、タクシーアプリの履歴から月に2～3回、定期的に特定の住宅街から帰宅していることが判明し、探偵に調査を依頼した。



探偵が妻の尾行を開始すると、退勤後に繁華街の飲食店へ一人で入り、1時間後に20代と見られる若い男性とともに出てきた。その後、二人はタクシーで男性のマンションへ。約2時間後、妻は一人でマンションから出てきて、タクシーで自宅へ帰っていった。



後日、探偵から調査報告を受けた夫は、相手が妻の会社の後輩だろうと推測。自身の努力を振り返り、「家事とか育児とかを頑張ってきたわけではないので、本当に馬鹿にされているような気持ちにもなります」と悔しさをにじませた。



それから5ヶ月後、夫から探偵に事後報告の連絡が入る。証拠を突きつけられた妻は頑なに事実を認めずごまかそうとし、怒鳴り合いの末に離婚調停へ至ったという。夫は娘に離婚の可能性を伝えた際、「お父さんがいてくれたらいい」と言われたと明かし、相手の男性には弁護士を通じて慰謝料を請求していると語った。痛ましい現実に向き合いながらも、娘の言葉に救われ前を向く夫の決断が印象的な動画となっている。