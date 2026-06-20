【W杯】マクドナルド、セット付属の限定グッズ「ワールドレジェンドカップ」終了を発表
日本マクドナルドが19日、公式サイトにて、17日から限定で販売を開始した「FIFAワールドカップセット」付属の「ワールドレジェンドカップ」について、販売終了としたことを発表した。
【画像】終了となった“W杯”記念、限定アイテム「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）
発表で「『VIVA！ワールドマック』ワールドレジェンドカップ販売終了のお知らせ」と題し、「『FIFAワールドカップセット』に付属する『ワールドレジェンドカップ』は、お客様から大変ご好評いただいており、予想を大幅に上回る売れ行きとなったため、多くの店舗で販売終了となりました」と発表。「大変多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より感謝申し上げます」と感謝をつづり、「何卒ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
なお、「VIVA！ワールドマック」の期間限定バーガー、シャカシャカポテト、マックフィズ・マックフロートは引き続き販売中。
【画像】終了となった“W杯”記念、限定アイテム「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）
発表で「『VIVA！ワールドマック』ワールドレジェンドカップ販売終了のお知らせ」と題し、「『FIFAワールドカップセット』に付属する『ワールドレジェンドカップ』は、お客様から大変ご好評いただいており、予想を大幅に上回る売れ行きとなったため、多くの店舗で販売終了となりました」と発表。「大変多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より感謝申し上げます」と感謝をつづり、「何卒ご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
なお、「VIVA！ワールドマック」の期間限定バーガー、シャカシャカポテト、マックフィズ・マックフロートは引き続き販売中。