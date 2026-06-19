「疲れた…」妻が入院、家事育児はひとりでできると強がってしまった夫の後悔／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月圭太は、不機嫌で暴力的な態度が娘を怯えさせ、娘・ユイの行動に悪い影響が出ていると妻の香代に指摘されます。最初はその指摘を認めなかった圭太でしたが、不機嫌にゴミ箱を蹴って大きな音を立てる様子や、威圧的な怒鳴り声が映り込んだ動画を香代から送りつけられます。
そんな折、妻の香代は切迫早産で入院。圭太がワンオペでユイの世話をしていると、公園でユイの問題行動を目の当たりにします。その姿はかつて恐れていた圭太の父の姿に似ていました。
圭太はこれをきっかけに自分自身の問題と向き合って行動を見直すようになり、ユイとの関係にも少しずつ変化が現れました。
そんな中、圭太はユイとふたりで入院中の香代のお見舞いに病院を訪れます。
香代の提案をすぐに受け入れなかったことで、圭太は少し後悔していました。妻の里帰りに反対し、「家事も育児も自分でやれる」と言い切っていた手前、家族以外の人を素直に頼れない気持ちもありました。少しずつ行動を変えようと努力してきた圭太は、もう少し頑張ってみようと思いますが……。
家族の入院やワンオペでの家事育児など、慣れない状況では誰しも疲れてしまうものですよね。
そんな時は、ダウンしてしまう前に、頼れる人や場所に相談してみませんか？
著＝とげとげ。