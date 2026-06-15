「売り切れていてなかなか買えませんでした！」【シャトレーゼ】限定＆神コスパの「初夏スイーツ」3選
【シャトレーゼ】2026年6月新発売の「注目スイーツ」3選
手頃な価格で本格的なスイーツを楽しめる「シャトレーゼ」。2026年6月も、初夏にぴったりの爽やかな味わいの商品や季節限定スイーツが続々と発売されています。
今回はその中から、フードライターが選んだティータイムや手土産にも活躍しそうな注目の商品を実食レビューします。ぜひチェックしてみてくださいね。
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1. 「さくらんぼ餅」518円
まず紹介するのは、6月3日発売の「さくらんぼ餅」4個入 518円（税込）。こちらはフレッシュな国産さくらんぼの果肉を、ピンク色の求肥（ぎゅうひ）で一つひとつ丁寧に包んだ和菓子です。
表面に粉末オブラートと砂糖をまぶしてあることでキラキラしていて、さくらんぼのかわいらしいビジュアルがさらにキュートに！ 手土産にもよろこばれそうです。
ひと口食べると、さくらんぼ果肉のジューシーな食感と甘酸っぱさ、求肥のもちもちとした食感とやさしい甘みが広がります。
さくらんぼそのもののおいしさに、和菓子ならではの満足感が加わり、特別感のある味わいに仕上がっています。今しか味わえない初夏限定の貴重な商品です。
2. 「ナタデココ入り マンゴーラッシーバー」97円
続いて紹介するのは、6月5日発売の「ナタデココ入り マンゴーラッシーバー」1本97円／6本入496円（どちらも税込）。シャトレーゼの豊富なアイスシリーズに加わった、新フレーバーです。
こちらは、マンゴーピューレとシャトレーゼ自家製ヨーグルト、八ヶ岳契約牧場のしぼりたて牛乳を使用したマンゴーラッシー風アイスに、コリコリとした食感のナタデココシロップ漬けを混ぜ込んだアイスバーです。
ひと口食べると、マンゴーの濃厚な甘みとヨーグルトの風味がふわっと広がり、夏にぴったりな爽やかな味わい。ミルク感のある滑らかな口どけもGood。
食べ進めるたびにナタデココの食感がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめます。なお、1本だけ購入するよりも6本入を購入した方が、1本当たり約82円となるためお得です。
3. 「ベリーのフロマージュタルト」432円
最後に紹介するのは、6月5日発売の「ベリーのフロマージュタルト」432円（税込）です。ベイクドチーズとレアチーズの2種類を楽しめる、チーズ好きにはたまらない数量限定商品です。
ベイクドチーズタルトの上には、いちごクリームとラズベリー、たっぷりのレアチーズクリームとホワイトクッキークランチがトッピングされています。
ふわふわやわらかなレアチーズクリームと、さっくりとした程よい堅さのベイクドチーズタルトの異なる食感が絶品！ ひと口食べると、濃厚なチーズの風味が広がり、さらにラズベリーの甘酸っぱさがアクセントになっています。
レアチーズケーキとベイクドチーズケーキ、それぞれのおいしさを一度に味わえる満足感の高い一品です。
いかがでしたか。「シャトレーゼ」は毎月のように、新商品が多数登場しています。今回紹介したスイーツが気になる人は、ぜひお近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)